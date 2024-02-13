У Рівному попрощалися з військовим Володимиром Кривоносовим

У Рівному на майдані Незалежності 13 лютого попрощалися із загиблим військовим Володимиром Кривоносовим. 41-річний солдат загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.

За інформацією пресслужби міської ради, Володимир Кривоносов народився у Рівному після навчання у школі пішов на строкову службу в армію, повернувшись додому працював на ливарному підприємстві.

Пізніше переїхав у Клевань, там жив з дружиною та сином. Хлопчик навчається у місцевій спецшколі. Попрощатися із батьком учня прийшла директорка навчального закладу Євгенія Фалко:

"Ми знаємо Володимира Кривоносова як дуже добру, порядну та щиру людину. Його син дуже пишався тим, що тато на війні, що він прийде і скоро буде перемога".

У грудні 2022 року чоловіка мобілізували до Збройних сил України. Влітку 2023 року його підрозділ перевели на Донеччину.

З 13 січня чоловік на зв'язок з рідними не виходив.

Загинув Володимир Кривоносов 6 лютого під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, додали в пресслужбі Рівнеради. Поховали його на Алеї Героїв кладовища Нове.

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