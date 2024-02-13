У Сарнах на Рівненщині підтвердили сказ у домашнього кроля, він вкусив власницю. Це перший випадок хвороби в районі у 2024 році. Протиепізоотична комісія окреслила загрозливу зону, в межах якої вакцинують з 13 лютого безоплатно вакцинуватимуть тварин.
Про це Суспільному розповів начальник Сарненського райуправління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області Анатолій Титечко.
Домашній кріль вкусив власницю у приватному господарстві на вулиці Соборній, коли та його годувала, й помер. Жінка звернулась до Сарненської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
9 лютого в лабораторії у кроля підтвердили сказ:
“В той же день дезинфікували клітку, де проживав цей кролик, вакцинували свійських тварин в господарстві й сусідніх дворах: свиней, кролів, котів, собак", — повідомив Анатолій Титечко.
За рішенням протиепізоотичної комісії при Сарненській РВА встановили карантинні обмеження в зоні зараження. З 13 лютого розпочали безоплатну вакцинацію котів і собак на вулицях Соборній, Березневій, Залізничній і Кривій.
Жінку, яку вкусив кріль, щеплюють від сказу.
Начальник Сарненського райуправління Держпродспоживслужби виявлений у домашнього кроля назвав нетиповим випадком:
“Сказ передається з укусом чи потраплянням слини в рану, тому зазвичай їх переносниками є собаки, коти, ще — частіше лисиці, які можуть контактувати з іншими тваринами. А тут — кріль, який сидів у клітці постійно. До того ж, це фактично центр міста. Тому ми припускаємо, що він заразився від укусу гризуна, найімовірніше миші”.
Анатолій Титечко додав, що це перший випадок сказу в Сарненському районі в 2024 році. У 2023-му підтвердили три, й це був найнижчий показник в області.
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