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У Сарнах на Рівненщині виявили сказ у кроля: це перший випадок у районі з початку 2024 року
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У Сарнах на Рівненщині виявили сказ у кроля: це перший випадок у районі з початку 2024 року

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У Сарнах на Рівненщині підтвердили сказ у домашнього кроля, він вкусив власницю. Це перший випадок хвороби в районі у 2024 році. Протиепізоотична комісія окреслила загрозливу зону, в межах якої вакцинують з 13 лютого безоплатно вакцинуватимуть тварин.

Про це Суспільному розповів начальник Сарненського райуправління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області Анатолій Титечко.

Домашній кріль вкусив власницю у приватному господарстві на вулиці Соборній, коли та його годувала, й помер. Жінка звернулась до Сарненської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

9 лютого в лабораторії у кроля підтвердили сказ:

“В той же день дезинфікували клітку, де проживав цей кролик, вакцинували свійських тварин в господарстві й сусідніх дворах: свиней, кролів, котів, собак", — повідомив Анатолій Титечко.

У райцентрі на Рівненщині підтвердили сказ у кроля, який вкусив господарку
Засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у Сарненській РВА. Фото: Facebook начальника Сарненської РВА Олександра Кохана

За рішенням протиепізоотичної комісії при Сарненській РВА встановили карантинні обмеження в зоні зараження. З 13 лютого розпочали безоплатну вакцинацію котів і собак на вулицях Соборній, Березневій, Залізничній і Кривій.

Жінку, яку вкусив кріль, щеплюють від сказу.

Начальник Сарненського райуправління Держпродспоживслужби виявлений у домашнього кроля назвав нетиповим випадком:

“Сказ передається з укусом чи потраплянням слини в рану, тому зазвичай їх переносниками є собаки, коти, ще — частіше лисиці, які можуть контактувати з іншими тваринами. А тут — кріль, який сидів у клітці постійно. До того ж, це фактично центр міста. Тому ми припускаємо, що він заразився від укусу гризуна, найімовірніше миші”.

Анатолій Титечко додав, що це перший випадок сказу в Сарненському районі в 2024 році. У 2023-му підтвердили три, й це був найнижчий показник в області.

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