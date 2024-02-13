Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 13 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Вдарив відеооператора: повідомлено про підозру криворіжцю
Поліцейські Кривого Рогу повідомили про підозру співробітнику одного з підприємств міста, який перешкоджав роботі журналістів загальноукраїнського телеканалу.
Інцидент стався 13 лютого на території Покровського району міста. Під час суперечки працівник підприємства вдарив відеооператора рукою.
Відновлення тепла й водопостачання на житломасиві Придніпровськ у Дніпрі
У Дніпрі водопостачання до будинків житломасиву Придніпровськ поновлять близько 21:00 13 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Борис Філатов.
За його словами, далі комунальники ремонтуватимуть теплові комунікації. Наразі без опалення близько 240 будинків. Більше ніж половина з них отримають тепло вже найближчим часом, адже місто запускає одну з резервних котелень. Від неї також живитимуть житломасив Сонячний та ще частину лівого берега.
Повноцінна подача теплоносія для Придніпровська буде можлива після усунення ушкоджень на ТЕС, додав посадовець.
Армія РФ атакувала Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе — зведення ОВА
Протягом 13 лютого війська РФ спрямували на Нікопольщину сім дронів-камікадзе та випустили майже 40 снарядів з артилерії.
Ударів зазнали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади. Загинув 64-річний чоловік, двоє 53-річних отримали поранення та лікуватимуться вдома.
На Нікопольщині знищили вибухові снаряди від російських дронів
У Нікопольському районі Дніпропетровщини вибухотехніки знешкодили чотири вибухових снаряди від російських дронів.
"Останнім часом російські військові посилили атаки на населені пункти за допомогою дронів-камікадзе. Запускають по будинках людей та інфраструктурі району безпілотники з прикріпленими до них пострілами до ПГ-7. Частина з них не долітає до місця призначення", — сказано у повідомленні обласної поліції.
У мистецькому провулку у Дніпрі пошкоджена інсталяція дзеркальних слідів
У мистецькому провулку у Дніпрі пошкоджена інсталяція дзеркальних слідів, про це повідомли кореспонденти Суспільного.
"Я думаю погода, сніг дощ. Мороз сильний був. І воно це за рахунок цього сталося. Я тут працюю, тут вандалів взагалі ніколи не буває", – каже жителька Дніпра Ольга.
Авторка проєкту Альона Загребельна відповіла Суспільному, що про пошкодження інсталяції не чула.
"Думаю може хтось вирішив їх прибрати, але не вистачило сил. Коли я створювала цей проєкт, не всім перехожим це подобалось. Може якась людина вирішила вчините таке, бо "розбиті дзеркала – то на нещастя", – розповіла вона.
За повідомленням правоохоронців, заяв про пошкоджене майно до поліції не надходило.
У Дніпрі судитимуть учасників злочинної групи
У Дніпрі судитимуть двох організаторів та 12 учасників злочинної групи, які налагодили роботу шахрайського call-центру та заволоділи коштами українців, які тимчасово проживають у Польщі.
Встановлено, що підозрювані ошукали 11 людей на мільйон гривень.
На банківські рахунки, нерухомість та автомобілі обвинувачених накладено арешт. За створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, а також шахрайство (частина 1, 2 статті 255, частина 4 статті 28, частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України) їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Понад 400 будинків у Дніпрі без теплопостачання та частково води через атаку дронів РФ у ніч на 13 лютого
У ніч на 13 лютого війська РФ атакували дронами-камікадзе Дніпро. Про це повідомив Сергій Лисак начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна з теплоелектростанцій припинила виробництво електроенергії, зазначили в компанії ДТЕК. Без централізованого опалення у місті понад 400 будинків.
Що кажуть місцеві жителі та коли відновить свою роботу енергообʼєкт — читайте у матеріалі Суспільного.
Внаслідок вибуху гранати у Нікополі на Дніпропетровщині поранені двоє чоловіків
12 лютого стався конфлікт між двома чоловіками у Нікополі один кинув гранату під ноги іншому. Внаслідок вибуху обоє були травмовані.
Наразі слідчі з’ясовуються всі обставини події. Чоловіка затримали та повідомли про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115Кримінального кодексу України.
Де працюють пункти незламності у Дніпрі
На випадок відключень електроенергії у Дніпрі працюють понад 100 пунктів незламності. Вони обладнані генераторами. Також є інтернет, мобільний зв'язок, вода.
Де вони розташовані — читайте на нашому сайті.
У Дніпрі надійшло 2 повідомлення про замінування
Впродовж доби надійшло 2 повідомлення про замінування у Дніпрі:
- приватної школи та факультету фізики та електроніки ДНУ;
- гуртожитку міжрегіонального вищого професійного училища поліграфії та інформаційних технологій.
Всі повідомлення виявилися хибними. Жодних вибухових предметів не було знайдено, повідомляють у міськраді Дніпра.
Три школи у Дніпрі перейшли на дистанційне навчання
Школи №№ 129, 136 та 98 на житломасиві "Придніпровський" у Дніпрі перейшли на дистанційне навчання, у школах № 11 та 27 – скорочений день.
Інші школи міста працюють за звичайним розкладом.
Через нічну атаку у Дніпрі евакуйовують лікарню та зачиняють школи
Через нічну атаку у Дніпрі евакуйовують лікарню та зачиняють школи, повідомив Борис Філатов. За його словами пошкодження, енергосистема може не витримати навантаження від опалення.
Через обстріл Нікополя загинув чоловік
64-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Нікополя вранці 13 лютого. Пошкоджено приватний будинок. Деталі уточнюють.
Під час пожежі у Синельниковому врятували чоловіка
Вранці, 13 лютого, у Синельниковому на Дніпропетровщині сталася пожежа у підвалі багатоповерхівки на вулиці Миру. Рятувальники вивели із задимленого приміщення на свіже повітря чоловіка.
На Павлоградщині повністю відновили електропостачання після атаки дронами
Енергетики повернули світло 53 тисячам мешканців Павлограду та Павлоградського району, які були знеструмлені через атаку армії в ніч на 12 лютого, повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі
Через обстріли Нікопольщини пошкоджені три будинки
Три приватні будинки пошкоджені через обстріли Нікопольщини у ніч на 13 лютого. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. Загиблих та поранених немає.
Армія РФ атакувала Дніпро дронами: є влучання
Армія РФ вдарила по енергетичному та інфраструктурному об'єктах у Дніпрі у ніч на 13 лютого. Там виникли пожежі, які загасили рятувальники. Загиблих та поранених внаслідок атаки немає.
Сили ППО збили 10 шахедів у Дніпровському районі.
У Дніпрі 13 лютого не буде світла на деяких вулицях
Через планові ремонтні роботи у Дніпрі 13 лютого з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Архітектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
- вул. Василя Сліпака: 1-А, 2-22, 24-34 (парні), 66;
- вул. Грушова: 1-А, 2-12, 14, 16;
- вул. Енергетична: 2-А;
- вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
- вул. Корейська: 2-8 (парні), 10-А, 12;
- вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);
- вул. Молодіжна: 2-8, 10;
- вул. Осипа Бодянського: 1-10, 11-А, 12-18, 20, 24;
- вул. Панельна: 1, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11-А, 13-34, 36;
- вул. Перемоги: 212, 214, 216;
- вул. Празька: 2-10 (парні);
- вул. Шинна: 3, 4;
- пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;
- пров. Молодіжний: 14-А, 15;
- просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 144.
З 9:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:
- вул. Яхонтова: 2, 4, 11, 12;
- пров. Смарагдовий: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (непарні), 16-23, 25-33(непарні);
- пров. Фіалковий: 39, 41, 43, 44-60 (парні);
- вул. Бутакова: 4;
- вул. Веселки: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24-А, 26-А, 27, 32, 36, 38-А, 48, 96, 181, 211;
- пров. Блакитний: 3-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
- пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 40;
- вул. Агатова: 1;
- вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-А, 7, 14, 16;
- вул. Солом'янська: 4-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
- вул. Татарська: 8, 10, 118, 131-Г, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167.
Компанія ДТЕК: Через нічний обстріл одна з теплоелектростанцій припинила виробництво струму
Через нічний обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії, повідомили в компанії "ДТЕК". За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та поранених.
"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання", — сказано в повідомленні.
У Дніпрі через перебої зі світлом зупинена насосна станція
Після атаки по Дніпру сталися перебої зі світлом, зупинилася насосна станція на житломасиві Лівобережний-3. Частково припинено водопостачання за адресами:
- вул. Миколи Міхновського,
- пров. Фестивальний,
- просп. Миру,
- вул. Березинська,
- вул. Ю. Магалевського,
- пров. Вільний,
- вул. Ю. Липи,
- Донецьке шосе,
Про це повідомили у комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".
У Дніпрі у ніч проти 13 лютого пролунали вибухи: що відомо
Увечері 12 лютого у Дніпрі пролунали вибухи. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу удару "шахедів". Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі.
О пів на першу ночі 13 лютого було оголошено відбій тривоги. Тривога тривала понад дві години.