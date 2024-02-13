У мистецькому провулку у Дніпрі пошкоджена інсталяція дзеркальних слідів

У мистецькому провулку у Дніпрі пошкоджена інсталяція дзеркальних слідів, про це повідомли кореспонденти Суспільного.

"Я думаю погода, сніг дощ. Мороз сильний був. І воно це за рахунок цього сталося. Я тут працюю, тут вандалів взагалі ніколи не буває", – каже жителька Дніпра Ольга.

Пошкоджена інсталяція. Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Авторка проєкту Альона Загребельна відповіла Суспільному, що про пошкодження інсталяції не чула.

"Думаю може хтось вирішив їх прибрати, але не вистачило сил. Коли я створювала цей проєкт, не всім перехожим це подобалось. Може якась людина вирішила вчините таке, бо "розбиті дзеркала – то на нещастя", – розповіла вона.

За повідомленням правоохоронців, заяв про пошкоджене майно до поліції не надходило.