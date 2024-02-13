Протягом 13 лютого війська РФ спрямували на Нікопольщину сім дронів-камікадзе та випустили майже 40 снарядів з артилерії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами посадовця, ударів зазнали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади. Загинув 64-річний чоловік, двоє 53-річних отримали поранення та лікуватимуться вдома.
Є влучання на територію промислового підприємства. Пошкоджені навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач. Понівечені з десяток господарських споруд, один гараж, ще два – знищені.
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