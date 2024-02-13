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Насильство щодо журналіста: у Кривому Розі повідомили про підозру працівнику підприємства
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Насильство щодо журналіста: у Кривому Розі повідомили про підозру працівнику підприємства

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Насильство щодо журналіста: у Кривому Розі повідомили про підозру працівнику підприємства
Фото: УНІАН (ілюстративне)

Поліцейські Кривого Рогу повідомили про підозру співробітнику одного з підприємств міста, який перешкоджав роботі журналістів загальноукраїнського телеканалу.

Як йдеться на сайті обласної поліції, інцидент стався 13 лютого на території Покровського району міста. Під час суперечки працівник підприємства вдарив відеооператора рукою.

За вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

За даними Офісу генпрокурора, наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляду нічного домашнього арешту.

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