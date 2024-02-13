У Нікопольському районі Дніпропетровщини вибухотехніки знешкодили чотири вибухових снаряди від російських дронів.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

"Останнім часом російські військові посилили атаки на населені пункти за допомогою дронів-камікадзе. Запускають по будинках людей та інфраструктурі району безпілотники з прикріпленими до них пострілами до ПГ-7. Частина з них не долітає до місця призначення", — сказано у повідомленні.

11 лютого вибухотехніки від`єднали та знищили шляхом контрольованого підриву чотири постріли.

Поліцейські закликають бути обережними при виявленні невідомих предметів, не торкатися їх, не переносити та не намагатися самостійно розбирати їх.

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