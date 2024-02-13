Російські війська обстріляли Нікополь: загинув чоловік

Вранці, 13 лютого, армія Росії обстріляла з артилерії Нікополь, що на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Також у місті пошкоджено приватний будинок. Деталі уточнюють.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, через ранковий обстріл Нікополя пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, позашкільний навчальний заклад, автомобіль та лінії електропередач.

Наслідки обстрілів Нікополя, 13 лютого 2024 року. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування за частинами 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині у ніч на 13 лютого

У ніч на 13 лютого армія РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО знищили 10 дронів над Дніпровським районом. Є влучання по енергетичному та інфраструктурному об'єктах у Дніпрі. Там виникли пожежі, які загасили рятувальники.

Також російські військові вдарили з артилерії по Нікопольщині. Влучання є у Нікополі, Марганці та Мирівській громаді. Пошкоджені три приватні будинки та пів сотні сонячних батарей. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена.

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