На Харківщині пацієнти можуть отримати ліки при епілепсії, розладах психіки та поведінки за програмою реімбурсації у 841 аптеці та аптечних пунктах. Загалом в Україні таких закладів 13 422.

Про це до Міжнародного дня боротьби з епілепсією 14 лютого повідомили в Національній службі здоров'я.

"Епілепсія — неврологічне захворювання, яке неможливо вилікувати, але за умови регулярного вживання ліків епілептичні напади можна стримувати. Препарати для лікування епілепсії входять у програму реімбурсації "Доступні ліки", в межах якої пацієнти мають можливість отримувати лікарські засоби безоплатно або з незначною доплатою".

У програму реімбурсації входить 65 препаратів для лікування епілепсії, розладів психіки та поведінки, 25 з них повністю безоплатні для пацієнтів. Вартість медикаментів аптекам відшкодовує Національна служба здоров’я України.

Минулого року в Україні 35 190 пацієнтів отримали ліки за програмою "Доступні ліки" при епілепсії, розладах психіки та поведінки, зокрема у Харківській області — 1726. Лікарі на Харківщині виписали 5760 е-рецептів на препарати цієї групи, 4960 рецептів було погашено (86,9%).

Як пацієнтам з епілепсією отримати препарати за програмою "Доступні ліки"

Призначити лікування при епілепсії дорослому або дитині може лікар-невролог або лікар-психіатр.

Для візиту до психіатра направлення не потрібне. Пацієнт може обрати медзаклад, який має договір із НСЗУ та записатись до лікаря-спеціаліста.

До невролога потрібне електронне направлення, яке може виписати сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація.

Повторний рецепт може виписати лікар первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація.

На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт залежно від наявності світла та інтернету.

Лікарські засоби та медичні вироби за програмою реімбурсації можна отримати в будь-якій аптеці, що має договір із НСЗУ. Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна за допомогою Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації або зателефонувавши 1677.

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