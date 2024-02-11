"Будьте щирими зі своїми слухачами". Інтерв'ю з радіоведучою Миколаєва

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну для багатьох, хто опинився з 2022 року в окупації й без можливості користуватися інтернетом та зв'язком, радіо стало важливим джерелом інформації. Радійники з Миколаєва постійно перебували у зоні ризику, але продовжували працювати перебуваючи під обстрілами російських військових.

Щорічно 13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Саме цього дня вперше 1946-го року пролунало "Радіо ООН" зі штаб-квартири ООН.

Суспільне поспілкувалося з радіоведучою Оксаною Хмельовою про шлях в радіоіндустрії, а також розпитало про радіомовлення в умовах війни.

Радіоведуча Оксана Хмельова. Фото з особистого архіву Оксани Хмельової.

Чому ви почали свій шлях в радіоіндустрії? Що вас спонукало обрати саме цю професію?

Радіо увійшло в моє життя дуже органічно. Не скажу, що я мріяла про це з дитинства, але, коли почула про конкурс на місце редактора радіо, не вагаючись, вирішила спробувати.

Творча робота завжди мені подобалась. І досі пам'ятаю той день, коли вперше зайшла в радіостудію, сіла перед мікрофоном. Було таке змішане відчуття хвилювання і захвату, усвідомлення своєї дотичності до чогось дуже важливого. Це відчуття залишається і нині, навіть після 27 років досвіду роботи в редакції радіо.

Кожна програма — це розмова про те, що хвилює миколаївців, про те, чим ми можемо пишатися, про нас і про наше життя.

Який ваш найбільш дивовижний або незабутній момент в роботі на радіо?

За час роботи на радіо таких моментів було безліч, мені навіть складно виділити якийсь найбільше. Кожна програма, кожний прямий етер — це маленька історія, яку проживає вся команда: і ведучий в студії, і звукорежисер за монтажем, і інженер за пультом.

Бувало і запізнювалися спікери, і радіослухачі могли поставити провокативні питання або нецензурно висловитися в прямому етері, і техніка могла підвести. Бувало усіляко. Головне не розгубитися, імпровізувати, реагувати швидко і точно, тримаючи увагу слухачів. А ще спілкування з героями програм завжди залишає неймовірні враження.

Які основні виклики, з якими ви стикаєтеся у своїй роботі в радіо?

Найголовніший виклик — максимально заглибитися в тему програми, знайти цікавих героїв, які мотивують змінювати цей світ на краще і ніколи за жодних обставин не здаватися. А ще важливо підібрати правильні слова, щоб зацікавити слухача, спонукати його замислитися над тим, що ти хочеш донести.

Як радіожурналісти реагують на емоційне напруження та стресові ситуації під час роботи з початку повномасштабного вторгнення ?

З перших годин повномасштабного вторгнення ми залишалися на своїх робочих місцях. Кожен з нас розумів, наскільки цінною є перевірена і точна інформація про те, що відбувається в країні, в області, в місті.

Перші кілька днів були особливо складними, бо треба було опанувати себе, свої емоції, зберегти здатність аналізувати ситуацію, і вірити, беззастережно вірити в силу нашої армії й в силу українців.

Команда радійників. Фото з особистого архіву Оксани Хмельової.

Цю впевненість, що ми вистоїмо, передавали нашим слухачам, навіть коли Миколаїв був оточений з трьох сторін, навіть коли бої точилися на околицях міста.

Вперше команді радійників довелося ночувати в бомбосховищі 25 лютого, коли ми вийшли зі студії після вечірнього прямого етеру і почули на вулиці автоматні черги. Це тривав бій наших військових та поліцейських з диверсійною групою армії РФ. Транспорт не ходив, на вулиці було небезпечно, ми спустилися в бомбосховище на території філії. Ніхто не спав до самого ранку, було тривожно, але все одно було внутрішнє відчуття, що Миколаїв російським окупантам не взяти.

Як радіо впливає на психологічний стан слухачів у період війни? Як ви оцінюєте роль радіо, як засобу комунікації та інформації під час воєнних дій на території Миколаївщини ?

Навіть у найскладніші періоди оборони Миколаєва ми підтримували своїх слухачів, інформували як працюють усі комунальні служби, транспорт, де можна отримати допомогу, де взяти ліки.

А ще спростовували усілякі чутки, які ширилися соцмережами. Намагалися записувати коментарі психологів з порадами як заспокоїтися, як діяти в стресових ситуаціях.

Думаю людям важливо знати, що відбувається, що вони не самі в цьому випробуванні, що в разі чого, їм допоможуть.

Зрозуміло, що в час цифрових технологій інформацію можна отримувати швидко і з будь-яких джерел. Та перевага радіо в живому спілкуванні, в довірі, адже ми подаємо тільки перевірену інформацію.

Слово має велику силу — енергія, яку ви передаєте слухачу. Тому і відповідальність велика за те, що ви скажете і як це скажете. А ще радіо одне з найбільш надійних джерел отримання інформації. Згадайте масштабне відключення мобільного зв'язку, інтернету, коли "лягли" практично усі гаджети. А радіо продовжувало мовити. Саме тому за ці два роки повномасштабної війни слухачів Українського радіо значно побільшало.

Чим для слухачів став голос з радіо в умовах повномасштабного вторгнення? Чи змінилися слухачі?

Думаю, що голос з радіо став символом нашої незламності, єдності українців. А для жителів тимчасово окупованих територій голос з радіо став символом надії, що дає сили триматися і вірити в Перемогу.

Конкуренція в інформаційній сфері зараз серйозна, слухачі вибагливі. Тож треба постійно розвиватися, пропонувати цікавий контент. Наприклад, минулого року ми готували цикл програм "Незламні". В його основі 10 історій про людей різних професій, в життя яких безжально увірвалась війна. Немає сторонніх спостерігачів, ми всі учасники цієї війни.

Фото з особистого архіву Оксани Хмельової.

Кожна програма — це певний зріз пережитого за перший рік повномасштабного вторгнення. Сприйняття подій відбувається через особисті історії героїв, що дає розуміння чим живе і як протистоїть регіон російським військовим.

Цього року з березня ми розпочинаємо новий цикл програм "Загартовані боями та сонцем". Це будуть розповіді про бойовий шлях миколаївських бригад. Маємо знати своїх Героїв, саме українським воїнам завдячуємо можливістю жити, навчатися, працювати. Тому долучайтесь до наших етерів. Наразі мовимо у вечірньому слоті 17:35-18:00. Почуєте багато корисної інформації, а також історії незламних духом миколаївців.

Цікаві факти про світ радіо

Якщо говорити загалом про радіо, то це чудовий "тренажер" вашої уяви, образного мислення. Слухач завжди малює в уяві певну картинку того, про що він чує. Це зараз є можливість за допомогою відеотрансляції спостерігати за роботою ведучих в радіостудії, а раніше це був лише голос і хто ховається, так би мовити, за цим голосом, слухач не знав.

І ще кілька цікавих фактів про радіо: цього року Українське радіо відзначає своє сторіччя. Дата початку мовлення радіо в Україні — 16 листопада 1924 року. Тож на слухачів чекає багато цікавих проєктів про столітню історію Українського радіо. У Миколаєві радіо мовить з 23 грудня 1927 року, тоді в місті вперше відбулася радіотрансляція концерту.

Щоб ви порадили молоді, яка цікавиться кар'єрою в радіоіндустрії?

Порада одна — бути щирими зі своїми слухачами. Вони завжди відчувають фальш. Слухач може пробачити вам якісь помилки, незнання чогось, але ніколи не пробачає нещирість. Вас просто не будуть слухати.

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