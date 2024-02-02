WP: Україна повідомляла США, що готується звільнення Залужного

Влада України сказала США, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Адміністрація Сполучених Штатів "не підтримали і не заперечували".

Про це написало видання The Washington Post, посилаючись на два анонімних джерела.

Посадовці Білого дому не підтримали і не заперечували проти рішення, але визнали його суверенним вибором українського президента. Як ідеться в матеріалі, Зеленський ще не видав офіційного указу про відсторонення Залужного, і невідомо, коли це може статися.

Сьогодні, 2 лютого, секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа стосовно відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

31 січня газета The New York Times з посиланням на колишнього високопоставленого українського чиновника написала, що Зеленський планував звільнити Залужного, але відмовився, коли новина просочилася у пресу.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі Суспільному говорив про нещодавні публікації в західних ЗМІ: "Ми прокоментували ці чутки ще в понеділок. Наразі жодної додаткової інформації немає. Все інше — спекуляції ЗМІ з посиланням на неназвані джерела".

А речник Міноборони Іларіон Павлюк про останні публікації в ЗМІ сказав: "Міністерство оборони прагне не коментувати чутки".

Що цьому передувало

Наприкінці листопада 2023 року видання The Economist писало про нібито "конфлікт" між вищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу.

Тодішня заступниця голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла опублікувала низку дописів зі звинуваченнями на адресу Залужного. Вона заявила, що військове командування України має подати у відставку, бо не надало "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк 30 листопада 2023 року запевнив, що в Україні немає конфлікту між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

1 грудня 2023 року міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у політичного та військового керівництва України немає розбіжностей.

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що заміна головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — не планується.

Ввечері 29 січня у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що Зеленський нібито підписав указ щодо відставки Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Згодом у Telegram-каналі Міністерства оборони оприлюднили пост із текстом: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Утім, не роз'яснили про що саме мовиться.

Суспільне задля з'ясування ситуації надсилало запити до Міноборони, ЗСУ, Офісу президента та ГУР МО. Через деякий час прессекретар президента Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення Залужного.