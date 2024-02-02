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Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України
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Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого провів чергову Ставку верховного Головнокомандувача. Обговорили українське виробництво дронів та снарядів, ситуацію на фронті, нарощування фортифікаційних споруд, а також захист енергетики.

Про це президент написав у своєму Telegram.

За першим питанням доповідали віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рестем Умєров, говорили про виробництво дронів. На 2024 рік збільшено контракти — спланували додатковий бюджет саме на дрони. Зеленський сказав, що в планах на цей рік — понад 90% дронів на фронті вітчизняного виробництва.

Друге питання стосувалося виробництва та імпорту снарядів. "Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників", — зауважив Зеленський.

Про ситуацію на всіх напрямках фронту доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуард Москальов та командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Біля Авдіївки особливо складно, пише президент.

Нарощування фортифікаційних споруд було четвертою темою Ставки. Премʼєр-міністр Денис Шмигаля доповідав про фінансування укріплень, і глава Міноборони Умєров — про терміни виконання завдань.

Останнє питання, як поінформував Зеленський, — енергетика, а саме відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики. тут доповідав прем'єр Шмигаль, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов і очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Проходимо цей опалювальний сезон стабільно", — зазначив глава держави.

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