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Документа про відставку Залужного на сьогодні немає — Данілов
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Документа про відставку Залужного на сьогодні немає — Данілов

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Документа про відставку Залужного на сьогодні немає — Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю виданню Associated Press, 17 квітня 2023 року, фото: AP

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа стосовно відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Про це посадовець повідомив у ефірі "Українського радіо" 2 лютого.

"Документа про відставку головнокомандувача на сьогодні немає. Якщо з'явиться, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доки його немає, я б не радив підіймати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося. Це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії", — сказав Данілов.

Секретар Ради національної безпеки й оборони підкреслив, що якщо будуть ті чи інші документи, тоді можна про це говорити.

"Те, що публікують поважні видання, то інколи й там є такі речі, які не зовсім відповідають дійсності. Я свідомий того, про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося. Сьогодні живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", — зазначив посадовець.

Що цьому передувало

Наприкінці листопада 2023 року видання The Economist писало про нібито "конфлікт" між вищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу.

Тодішня заступниця голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла опублікувала низку дописів зі звинуваченнями на адресу Залужного. Вона заявила, що військове командування України має подати у відставку, бо не надало "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк 30 листопада 2023 року запевнив, що в Україні немає конфлікту між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

1 грудня 2023 року міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у політичного та військового керівництва України немає розбіжностей.

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що заміна головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — не планується.

Ввечері 29 січня у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що Зеленський нібито підписав указ щодо відставки Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Згодом у Telegram-каналі Міністерства оборони оприлюднили пост із текстом: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". Утім, не роз'яснили про що саме мовиться.

Суспільне задля з'ясування ситуації надсилало запити до Міноборони, ЗСУ, Офісу президента та ГУР МО. Через деякий час прессекретар президента Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення Залужного.

Газета The New York Times з посиланням на колишнього високопоставленого українського чиновника написала, що Зеленський планував звільнити Залужного, але відмовився, коли новина просочилася у пресу.

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