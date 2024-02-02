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В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
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В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський в Естонії, 11 січня 2024 року. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський увечері 2 лютого повідомив, що до України надійшли ще дві системи протиповітряної оборони, які "збивають усе". Але не навів деталей з огляду на безпеку.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи — які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", — сказав глава держави.

Він додав, що українська влада продумує міжнародну роботу на найближчі тижні й анонсував нові пакети підтримки України.

Зеленський підсумував роботу цього дня, зокрема свою зустріч із міністром закордонних справ Мальти – чинним головою ОБСЄ.

"Для всіх у світі, хто цінує міжнародне право, важливо – реалізувати всі пункти Формули миру. Зокрема, і щодо роботи з повернення українців, які були депортовані в Росію", — прокоментував президент.

Раніше повідомлялось, що 2 лютого Зеленський провів чергову Ставку верховного Головнокомандувача, де обговорювалося 5 питань: українське виробництво дронів та снарядів, ситуацію на фронті, нарощування фортифікаційних споруд, а також захист енергетики.

Також він провів телефоном поговорив із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери обговорили активізацію економічних відносин та політичного діалогу.

А з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі вів бесіду про роботу Міжнародної коаліції із повернення українських дітей.

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