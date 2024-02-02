Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню ЗРК Patriot

В іспанському місті Валенсія українські військові проходять навчання з технічного обслуговування зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомили у Генеральному штабі оборони Іспанії.

Як зазначається, підготовку бійців ЗСУ проводять службовці з командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для відповідного виду озброєння.

"Іспанія робить це в рамках Місії військової допомоги ЄС для України. Організація, яка матеріалізує допомогу, — це "Координаційний навчальний центр "Толедо", що підпорядковується Оперативному командуванню. Через нього здійснюється управління та координація запитів українського уряду", — вказали у Генштабі.

Системи ППО від Іспанії для України

5 жовтня 2024 року в іспанському уряді поінформували, що схвалили рішення передати Україні шість пускових установок ЗРК Hawk.

Через місяць, 8 листопада, десятки українських військових розпочали в Іспанії новий курс навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk.