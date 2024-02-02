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Зеленський обговорив з главою МЗС Канади роботу Міжнародної коаліції із повернення українських дітей
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Зеленський обговорив з главою МЗС Канади роботу Міжнародної коаліції із повернення українських дітей

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Зеленський обговорив з главою МЗС Канади роботу Міжнародної коаліції із повернення українських дітей
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, 2 лютого 2024 року. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула до Києва з робочим візитом 2 лютого.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сторони обговорили:

  • подальшу підтримку України;
  • спільну реалізацію Формули миру;
  • розбудову системи безпекових гарантій;
  • роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

"Дякую Канаді за незмінну допомогу та віру в Україну", — додав Зеленський.

Раніше Жолі на пресконференції з Дмитром Кулебою розповіла, що Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей.

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