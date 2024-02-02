Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула до Києва з робочим візитом 2 лютого.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
Сторони обговорили:
- подальшу підтримку України;
- спільну реалізацію Формули миру;
- розбудову системи безпекових гарантій;
- роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
"Дякую Канаді за незмінну допомогу та віру в Україну", — додав Зеленський.
Раніше Жолі на пресконференції з Дмитром Кулебою розповіла, що Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей.