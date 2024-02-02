Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери обговорили активізацію економічних відносин та політичного діалогу.
Про це Зеленський повідомив у Телеграм.
"Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні. Поінформував колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру", — зазначив він.
Зеленський повідомив Токаєву про засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.
"Насамкінець обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу", — сказав президент.
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