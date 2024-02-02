Армія РФ не зменшує угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку і продовжує утримувати там 57-тисяч військових. Зараз задача Сил оборони на сході України полягає у тому, аби максимально виснажити та знекровити окупантів і щодня завдавати втрат та уражати техніку. Зокрема, за вчорашню добу в районі Бахмута нейтралізовані 44 БпЛА окупантів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш

"Лінія фронту залишається дуже динамічною. Противник продовжує штурми, зокрема в районі Куп'янська, продовжує тиснути і в районі Бахмута, застосовує важку артилерію, БпЛА", — повідомив Ілля Євлаш.

На Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ ліквідували понад 228 окупантів та 75 одиниць техніки, зокрема танки, БМП, польові РЕБи та станції спостереження.

напрямку ЗСУ ліквідували понад 228 окупантів та 75 одиниць техніки, зокрема танки, БМП, польові РЕБи та станції спостереження. На Бахмутському напрямку армія РФ втратила 95 військових та 70 одиниць техніки, серед них міномети 82 та 120 міліметрів, та 44 БпЛА.

Які сили зібрала армія РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках

Євлаш додав, що російська окупаційна армія загалом зосередила близько 57 тисяч військових на Лимано-Куп'янському напрямку, зокрема близько 500 танків, 1100 броньованих машин, 530 артилерійських стволів та 200 РСЗВ.

Більшість цих сил окупаційні війська утримують, уточнив речник, на Куп'янському напрямку:

40 тисяч солдатів,

500 танків, 650 бойових броньованих машин,

430 артилерійських систем, понад 150 РСЗВ.

"Тобто разом це дуже потужні сили. І противник не полишає своїх намірів продовжувати збирати свої резерви, готувати їх. Тобто ми не бачимо що противник має намір зупинити свої дії. Наша задача зараз, максимально стримати і вибивати противника. Як казав генерал-лейтенант Кирило Буданов, скоро очікується вичерпання цього наступального потенціалу у ворога, оскільки наступ не може тривати вічно, він розпочався в жовтні минулого року", — зауважив Ілля Євлаш.

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