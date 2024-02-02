На лівому березі Херсонщини українські військові протягом минулої доби знищили два російських пункти боєпостачання та ліквідували 61 військового РФ.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

За минулу добу Сили оборони отримали підтвердження про знищення на лівобережжі Херсонщини двох російських пунктів боєпостачання. Також:

61 військового РФ;

3 танки;

7 гармат;

6 одиниць автомобільної техніки;

2 човни;

1 антену зв’язку.

За минулу добу російські військові 13 разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонської області. Підрозділи українських бійців вкотре дали відсіч армії РФ.

Також вночі 2 лютого українські військові знищили два російських безпілотники на Херсонщині та три дрони на Кіровоградщині.

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