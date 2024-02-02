На лівому березі Херсонщини українські військові протягом минулої доби знищили два російських пункти боєпостачання та ліквідували 61 військового РФ.
Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.
За минулу добу Сили оборони отримали підтвердження про знищення на лівобережжі Херсонщини двох російських пунктів боєпостачання. Також:
- 61 військового РФ;
- 3 танки;
- 7 гармат;
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- 2 човни;
- 1 антену зв’язку.
За минулу добу російські військові 13 разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонської області. Підрозділи українських бійців вкотре дали відсіч армії РФ.
Також вночі 2 лютого українські військові знищили два російських безпілотники на Херсонщині та три дрони на Кіровоградщині.
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