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На лівобережжі Херсонщини ЗСУ за добу знищили два російських пункти боєпостачання та ліквідували 61 військового
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На лівобережжі Херсонщини ЗСУ за добу знищили два російських пункти боєпостачання та ліквідували 61 військового

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ЗСУ, Сили оборони, українські військові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/ Facebook

На лівому березі Херсонщини українські військові протягом минулої доби знищили два російських пункти боєпостачання та ліквідували 61 військового РФ.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

За минулу добу Сили оборони отримали підтвердження про знищення на лівобережжі Херсонщини двох російських пунктів боєпостачання. Також:

  • 61 військового РФ;
  • 3 танки;
  • 7 гармат;
  • 6 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 човни;
  • 1 антену зв’язку.

За минулу добу російські військові 13 разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонської області. Підрозділи українських бійців вкотре дали відсіч армії РФ.

Також вночі 2 лютого українські військові знищили два російських безпілотники на Херсонщині та три дрони на Кіровоградщині.

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