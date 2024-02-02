За минулу добу російські військові 13 разів безрезультатно штурмували позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонської області. Підрозділи українських бійців вкотре дали відсіч армії РФ.

Про це у марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, на тимчасово окупованому лівому березі ситуація залишається складною. Гуменюк каже, що різна динаміка російських штурмів виснажує, вона непроста у плануванні бойової роботи.

"Проте наші підрозділи завжди готові, дають відсіч російським військовим. Якщо позаминулої доби було три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 спроб. Вони розуміють, що техніку будуть втрачати, тому намагаються її зекономити до тих моментів, коли з нашого боку будуть більш потужна робота. Усвідомлюють, що той період часу, який ми отримуємо плацдарми та працюємо над їх розширенням, спрямоване на наше подальше просування", — говорить Гуменюк.

Також вона повідомила, що вночі бойова робота на півдні була потужною, тривала майже шість годин. Зокрема, на Херсонщині українські військові знешкодили два російських безпілотники.

"Наша бойова робота на лівобережній Херсонщині призвела до чергової втрати пункту боєпостачання армії РФ. Ми бачимо зменшення артилерійських обстрілів, вони вишукують нові способи, щоб завдавати ударів по об'єктах регіону", — розповіла керівниця пресцентру Сил оборони півдня.

Раніше українські військові на Херсонщині знешкодили розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР" та два дрони-камікадзе "Ланцет" російських військ.

Також керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що військові РФ не припиняють спроб перевіряти на міцність український плацдарм і ті підрозділи, які його утримують і хоча б один штурм, але застосовують.

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