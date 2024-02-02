На Херсонщині бійці ППО знищили два дрони-камікадзе російської армії

Вночі 2 лютого російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

У дописі йдеться, що бойова робота підрозділів протиповітряної оборони тривала близько шести годин. Українські військові знищили два російських безпілотники на Херсонщині та три дрони на Кіровоградщині.

Раніше українські військові на Херсонщині знешкодили розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР" та два дрони-камікадзе "Ланцет" російських військ.

Також керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що військові РФ не припиняють спроб перевіряти на міцність український плацдарм і ті підрозділи, які його утримують і хоча б один штурм, але застосовують.

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