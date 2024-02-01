В Авдіївці під час обстрілу поранена жінка, яка ховалась у підвалі

Російські військові зранку, 1 лютого, обстріляли Авдіївку з артилерії. Внаслідок цього поранена жінка, яка ховалась у підвалі будинку.
Про це Суспільному Донбас речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Близько 10 ранку під час обстрілу тілесних ушкоджень зазнала 50-річна жінка. Лікарі діагностували у неї уламкові поранення й струс головного мозку", — уточнила Суспільному речниця.
За словами Анастасії Мєдвєдєвої, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а саме ч. 1 ст. 438 КК України.
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