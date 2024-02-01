Американські благодійники придбали тренувальне обладнання для військових

На Львівщині американська благодійна організація "Help Heroes of Ukraine" передала Нацгвардії лазерне навчальне обладнання вартістю 4 мільйони гривень для двох військових полігонів. Обладнання допомагає військовим пройти вишкіл, максимально наближений до бойових умов.

Про це повідомила Суспільному комунікаційниця благодійної організації Світлана Хомік.

Директор представництва "Help Heroes Of Ukraine" в Україні Володимир Заболотовський каже, такого типу сучасне обладнання використовує на своїх полігонах НАТО. Воно допомагає підвищити боєздатність підрозділів і рятувати життя бійців. Обладнання імітує реальні бойові зіткнення і одразу фіксує результат. Бійці та їхні командири можуть бачити й аналізувати помилки.

"Таке обладнання, сучасне обладнання, на якому тренуються сучасні армії світу, зокрема США вже десятки років, воно є присутнє в їхніх арміях, і воно вже почало в нас активно застосовуватись. Після такого навчання однозначно виходить боєць, який може собі дати раду, вберегти життя і дати відсіч ворогу. Після підготовки на схожому обладнанні ми маємо збереження життя на 80 відсотків, показник показує, що результат досить потужний", — каже офіцер з бойової підготовки Нацгвардії Андрій Ковч.

Машина з обладнанням. Скріншот з відео благодійного фонду "Help Heroes of Ukraine"

Володимир Заболотовський каже, обладнання виготовили українські виробники.

"Все це тренувальне обладнання зроблене підприємцями в Україні, що дуже приємно, що український потенціал починає виробляти те, що конче потрібно для тренувань наших хлопців військових. Працівниками нашого фонду було промоніторено різні варіанти виробників цього обладнання і, мушу сказати, що українське обладнання перемогло і по якості, і по ціні", — говорить директор представництва "Help heroes of Ukraine".

Це вже друга передача у межах проєкту. Минулого року благодійна організація передала страйкбольне обладнання. Тепер "Help Heroes of Ukraine" оголошує черговий збір для наступних полігонів.