Апеляційний військовий суд Власіхи у Росії залишив у силі вирок Південного окружного військового суду щодо активістів "Кримської солідарності", п'ятьох фігурантів другої Сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", який засудив їх до 13 і 14 років позбавлення волі.

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Про це повідомила адвокатка Ліля Геменджи у коментарі "Кримській солідарності".

Енвера Аметова, Османа Аріфмеметова, Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва і Яшара Муєдінова етапуватимуть спочатку до в'язниць, а потім до колоній суворого режиму на території РФ.

За її словами, протягом суду першої інстанції та в Апеляційному суді сторона захисту намагалася довести необґрунтованість пред'явленого активістам "Кримської солідарності" обвинувачення. Свідки у справі, які виступали під псевдонімами, насправді не були знайомі з політв'язнями, а фонографічні та лінгво-релігієзнавчі експертизи були "неспроможними". Але Апеляційний суд до цих доводів не став дослухатися та назвав вирок "обґрунтованим та законним".

"Ми з цим не згодні і наші хлопці впродовж усього цього часу намагалися довести, що єдиною зброєю в їхній боротьбі було слово. І ці слова, вони проникали в уми і в серця кожного, хто їх слухав і чув. І це є найпотужнішою зброєю. І закінчуємо підсумок сьогоднішнього судового засідання, я хотіла би нагадати, що отримали терміни від 13 до 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням перших чотирьох років у в'язниці. Тобто по суті, їх у в'язниці притягують до кримінальної відповідальності за їхнє слово", — наголосила Гемеджі.

Осман Аріфмеметов у своїй промові відкинув доводи сторони обвинувачення та зауважив, що, незважаючи на грубі порушення у доказовій базі, суд виявив упереджене ставлення до всіх фігурантів справи.

"Нас звинувачують у думкозлочині в контексті загальної боротьби з інакомисленням у Росії. А судова система перетворилася на інструмент знищення альтернативних думок, думок, відмінних від влади", — наголосив він.

Водночас Яшар Муєдінов у своїй промові закликав припинити репресії в Криму та заявив, що "після темряви все одно приходить світло".

Що відомо про другу Сімферопольську групу "справи Хізб ут-Тахрір" 27 березня 2019 року в Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар. Слідчі дії проводили в Кам'янці, Строганівці, Білому Сімферопольського району. Окупанти затримали 20 кримських татар за підозрою в причетності до міжнародної політичної партії Хізб ут-Тахрір. Ще трьох осіб російські спецслужби оголосили в розшук. 28 березня 2019 року вони відзвітували про затримання ще трьох кримських татар у місті Аксай Ростовської області Росії. Серед затриманих був цивільний журналіст "Кримської солідарності" Осман Аріфмеметов. Того ж дня окупаційний Київський районний суд Сімферополя заарештував всіх затриманих, обравши їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Влітку 2019 року кількість затриманих по цій групі "справи Хізб ут-Тахрір" збільшилась до 25 людей. Багато із затриманих були активістами громадського правозахисного руху "Кримська солідарність", відомого своєю активною роботою із захисту жертв політичних переслідувань у Криму. Серед них є правозахисники, громадянські журналісти та волонтери. Через величезний обсяг матеріалів окупанти розділили кримінальну справу з 25 учасників на п'ять п'ятірок підсудних. 24 листопада 2022 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону визнав фігурантів справи винними в терористичній діяльності та спробі захоплення влади. Енвера Аметова і Яшара Муєдінова засудили до 13 років колонії суворого режиму, а цивільних журналістів Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва і Османа Аріфмеметова — до 14 років. Чотири роки політв'язні проведуть у в'язниці, а потім ще рік будуть обмежені у свободі пересування. Підсудні винними себе не визнали і вважають своє переслідування політичним.

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