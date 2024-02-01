Vlasihadaki Rusiye Apellâtsiya arbiy makemesi, Cenübiy bölge arbiy makemesiniñ "Qırım birdemligi"niñ faaliclerine,13 ve 14 senege maküm etilgen "Hizb ut-Tahir davası"nıñ ekinci Aqmescit gruppasınıñ beş iştirakçisine dair ükümini deñiştirmemege qarar berdi.

"Qırım birdemligi"ne tefsir etkende advokat Lilâ Gemeci bu aqqında haber berdi.

Enver Ametov, Osman Arifmemetov, Ruslan Süleymanov, Rustem Şeyhaliyev ve Yaşar Muedinovnı birinciden apishanelerde, bundan soñ Rusiyedeki sert rejimli müstemlekelerge etap etecekler.

Onıñ sözlerine köre, birinci seviyeli makeme ve Apellâtsiya makemesiniñ oturışlarında qorçalayıcı taraf, "Qırım birdemligi"niñ faalcilerine berilgen qabaatlarnıñ sebepsizligini isbatlamağa tırıştı. Kerçekten de tahallüsnen söz aytqan davanıñ şaatları siyasiy mabüslernen tanış olmadılar, fonografik ve til-diniy araştırmalar "imkânsız" edi. Faqat Apellâtsiya makemesi, bu delillerni eşitmemege qarar berdi ve ükümni "sebepli ve qanuniy" tanıdı.

"Biz bunun razı degilmiz ve bütün vaqıt devamında bizim oğlanlarımız, küreşinde tek silânıñ söz olğanını isbatlamağa tırışa ediler. Ve bu sözler, olarnı eşitken ve diñlegen er biriniñ göñlüni toqudı. Ve bu, eñ küçlü silâdır. Bugünki oturışnıñ soñunda aytmağa ister edim ki, adamlar ser rejimli müstemlekege 13 ve 15 senege maküm etildi. Birinci dört sene olar apishanede keçirmeliler. Yani olarnıñ sözleri sebebinden olarnı apishanede cinaiy masüliyetke çekeler", — dep Gemeci qayd etti.

Osman Arifmemetov söz aytqanda, qabaatlağan tarafnıñ delillerni tanımayıp qayd etti ki, deliller bazasındaki qaba bozmalarğa baqmadan makeme, davanıñ iştirakçilerine peşin fikirini bildirdi.

"Rusiyede başqa fikirlerde qarşı cenk ceetinde bizni fikir cinayetinde qabaatlaylar. Makeme sisteması ise, akimiyetniñ fikirlerinden farqlı olğan fikirlerni yoq etici alet oldı", — dep qayd etti o.

Aynı zamanda Yaşar Muedinov söz aytqanda Qırımda repressiyalarnı toqtatmağa çağııp bildirdi ki, "qara gece maalinden soñ er vaqıt saba kele".

"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ ekinci Aqmescit gruppası aqqında ne bilemiz 2019 senesi saban ayınıñ 27-sinde Qırımda qırımtatarlarnıñ evlerini kütleviy şekilde tinttiler. Aqmescit rayonınıñ Bavurçı, Mamaq, Yañı Abdal meskün yerlerinde taqiqat işleri yapıldı. İşğalciler, 20 qırımtatar adamını Hizb ut-Tahrir halqara siyasiy fırqasına ait olmakta qabaatlatıp tuttılar. Rus mahsus hızmetleri daa üç insannı qıdırmağa ilân ettiler. 2019 senesi saban ayınıñ 28-inde Rusiyeniñ Rostov vilâyetiniñ Aqsay şeerinde daa üç qırımtatar adamını tutqanını bildirdiler. Tutulğan adamlar arasında "Qırım birdemligi"niñ içtimaiy jurnlisti Osman Arifmemetov da bar edi. Aynı kün işğal etilgen Aqmescitteki Kıyiv rayon makemesi, tutulğan adamlarnı tevqif etip maküm etti. 2019 senesi yaz mevsiminde "Hizb ut-Tahrir davası"nıñ bu gruppasında tutulğan insanlarnıñ sayısı 25ke arttı. Tutulğanlar arasında "Qırım birdemligi" içtimaiy uquq qorçalayıcı areketiniñ faalcileri çoq edi. Olar, Qırımda siyasiy sebepli taqipler fedalarını qorçalamağa yönelten faal işinen bellilerdi. Olar arasında uquq qorçalayıcılar, içtimaiy jurnalistler ve gönüllüler bar. Çoq bilgi olğanı sebebinden işğalciler 25 iştirakçinen cinaiy davanı beşer gruppağa böldiler. 2022 senesi boş aynıñ 24-ünde Rostov-na-Donudaki Cenübiy bölge arbiy makemesi, davanıñ iştirakçilerini terror faaliyetinde ve akimiyet zapt etmekte qabaatlı tanıdı. Enver Ametov ve Yaşar Müedinov 13 senege, içtimaiy jurnalistler Roslan Süleymanov, Rustem Şeyhaliyev ve Osman Arifmemetov 14 senege maküm etildi. Siyasiy mabüsler dört sene apishanede geçirecek soñ bir sene areket sıñırlanmaları astında olacaqlar. Qabaatlanğan adamlar öz qabaatını tanımadılar ve taqip etilgenlerini siyasiy olğanını tüşüneler.

Telegram ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız