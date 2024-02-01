Саміт ЄС: Лідери переконані, що досягнуть згоди щодо 50 млрд євро Україні

У Брюсселі 1 лютого відбувається позачергове засідання Європейської ради, на якому розглядатимуть питання виділення Україні 50 млрд євро. Лідери країн ЄС переконані, що їм вдасться досягти консенсусу щодо допомоги Києву.

Про це вони говорили перед засіданням Ради.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо переконаний, що лідери 27 країн-членів ЄС досягнуть згоди, оскільки ця угода є надзвичайно важливою.

"Дуже важливо, щоб ми дійшли згоди, і щоб ми дійшли згоди з 27 країнами. На минулому засіданні Ради було досягнуто домовленості з 26. Ця домовленість все ще існує. 26 країн дуже чітко розуміють, що тоді було на порядку денному, і що ми можемо продовжувати роботу. Я впевнений у нашій здатності досягти компромісу з 27 країнами", — сказав він.

Де Кроо зазначив, що раніше також були складні засідання Ради", але врешті країни завжди "приходили до згоди, яка показувала, що єдність існує".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте з "обережним оптимізмом" очікує на досягнення згоди щодо ухвалення допомоги Україні, попри блокування Угорщини.

Я не можу зараз вдаватися в кожне бажання Віктора Орбана, тому що у мене є свої бажання, які набагато цікавіші. Але врешті ми маємо знайти рішення. Я думаю, що ми закінчимо це сьогодні. І я з обережним оптимізмом очікую, що ми досягнемо мети з 27-ма (членами ЄС, — ред.). Проблема в тому, що ми повинні робити висновки на основі одностайності. Зрештою, є багато причин і для самого Орбана, щоб дійти згоди з 27-ма. І він це знає", — сказав він.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає неприпустимим, щоб одна країна блокувала таке важливе рішення як допомога Україні.

Він нагадав, що у грудні Рада ЄС 26 голосами ухвалила рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС. Тоді, під час голосування прем'єр Угорщини вийшов із зали.

Сьогодні найкращим результатом було б рішення між 27-ма. Якщо це неможливо, ми повинні бути готові завершити рішення про допомогу Україні і завершити наш бюджет між 26 країнами-членами.

"Ми повинні розуміти, що ситуація в Україні дуже складна. Настільки складна. Дуже важливо знайти рішення. Для мене неприйнятно, що одна країна може заблокувати таке важливе рішення", — сказав Орпо.

Прем'єр Фінляндії сподівається, що в кінці дня, буде рішення 27 країн.

"Але це дуже залежить від того, яку позицію займе сьогодні Орбан. Ніхто не може шантажувати 26 країн ЄС, і, як я вже сказав, наші цінності не продаються", — сказав він.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що мета сьогоднішнього саміту досягти домовленості 27 країн ЄС щодо 50-мільярдної фінансової допомоги Україні.

"Тож ми намагаємося залучити всіх на борт. Віктор (Орбан, — ред.), безумовно, хоче бути в центрі уваги кожного разу, коли ми тут. Але так не повинно бути. Я не хочу використовувати слово "шантаж", але я не знаю, яке тут краще вжити. Ми повинні домовитися і дотримуватися цього. І, звичайно, ми можемо переглядати рішення, які ми прийняли. Але Україна потребує довгострокових зобов'язань", — скказала вона.

Каллас наголосила, що Угорщині потрібне членство в ЄСє

"Якщо ви подивитеся на Угорщину, на економіку Угорщини, вони не використовують валюту євро. Відсоткова ставка їхнього центрального банку становить 9%. Це свідчить про те, як розвивається їхня економіка. Тож насправді Угорщині потрібна Європа. Я маю на увазі, що він (Орбан, — ред.) також повинен розглянути, що Угорщина отримає від членства в Європі", — сказала естонська прем'єрка.

Президент Литви Гітанас Науседа "оптимістично налаштований" щодо досягнення домовленості 27 країн ЄС про виділення пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

"100 років тому ворогом для них (для Росії, — ред.) був міжнародний капіталізм. Сьогодні це загалом демократична система, права людини, верховенство права. І ціль – не Україна. Україна — це лише перша лінія оборони. Тож це дуже важливо, щоб зберегти цю першу лінію захисту міцною. Я сподіваюся, що ми ухвалимо рішення і щодо Європейського фонду миру сьогодні, хоча є певні розбіжності в думках. Але найголовніше — це ті 50 мільярдів євро", — сказав він.

Науседа нагадав, що Володимир Зеленський під час візиту до Литви сказав, що на цей рік Україні потрібно 34 мільярди євро макрофінансової допомоги.

"Звичайно, Європа розробляла нові рішення, Європа не в змозі сама надати таку необхідну суму. Нам потрібна тісна координація з країнами-однодумцями. США розглядають подібний пакет, і я думаю, що він буде тісно скоординований з тим рішенням, яке ми сьогодні приймемо", — сказав президент Литви.

Він також наголосив, що принцип одностайності важливий ключовий елемент демократії, особливо з точки зору невеликих за розміром країн, таких країни Балтії та інші країни Східної Європи.

"І ми не повинні псувати цей принцип, зловживаючи ним. Що зараз відбувається? Я думаю, що прем'єр-міністр Угорщини зловживає принципом одноголосності, і ми повинні його захищати", — зазначив Науседа.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прокоментувала вимогу Орбана затверджувати кошти для України щороку. За її словами, Україна потребує передбачуваного і довгострокового фінансування.

"Я погоджуюся, що ми можемо вести дебати, і це нормально, що ми обговорюємо, як відбувається процес. Але я не згодна з тим, що ми повинні приймати рішення щороку з самого початку. Тому що Україна потребує передбачуваного і довгострокового фінансування. Це також обіцянка, яку ми дали з боку Європи, тому ми повинні виконувати свої обіцянки. І я не думаю, що ми повинні йти на компроміс з Орбаном", — сказала очільниця уряду Латвії.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ЄС нема втоми від України, але у Брюсселі є втома від Орбана.

"Нам потрібно сьогодні зміцнити єдність навколо України проти Росії та її агресивної політики. Я не можу зрозуміти, я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І тут немає місця для компромісів щодо наших принципів, таких як верховенство права. І, безумовно, немає місця для компромісу в питанні України", — сказав він.

За словами Туска, ЄС може запропонувати Орбану "поводитися чесно, за нашими правилами".

"Моя інтуїція підказує, що ми знайдемо сильні аргументи, щоб переконати, врешті-решт, і Віктора. Сьогодні позиція Орбана є загрозою для нашої безпеки. Це щось настільки очевидне і водночас неприйнятне. Я хочу переконати наших партнерів, а також Орбана, що ще є можливість ефективно захистити Україну від цієї агресії. Але для цього нам потрібна єдність. І Віктор Орбан має усвідомлювати, що він буде відповідати за чорний сценарій через свою гру", — сказав прем'єр Польщі.

Доповнюється