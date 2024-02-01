Російське військо обстріляло Мирноград та влучило у "пункт незламності"

Російські військові обстріляли в ніч на 1 лютого Мирноград Донецької області, поцілили по "пункту незламності".

Як повідомив Суспільному Донбас начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка, російська ракета поцілила в приміщення школи, де розташований "пункт незламності. В будівлі нікого не було.

Армія РФ завдала удару близько першої ночі 1 лютого. За попередніми даними, додав начальник МВА, російське військо застосувало "С-300".

Як повідомляє кореспондент Суспільного Донбас, навколо місця удару пошкоджені житлові будинки, магазин. На місці працюють комунальники — розбирають завали, прибирають будівельні конструкції.

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