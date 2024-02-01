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З російського полону повернулося троє бердянців — Галіціна
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З російського полону повернулося троє бердянців — Галіціна

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31 січня з російського полону повернулося троє бердянців
Військові звільнені з російського полону 31 січня 2024 року. Фото: ОПУ

Серед тих, кого вчора, 31 січня, Україна повернула з російського полону, троє бердянців.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомила в офіційному Telegram каналі голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Маємо три підтверджені факти звільнення трьох наших земляків з полону", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про звільнених з російського полону 31 січня

31 січня під час обміну військовополонених 31 січня вдалося звільнити 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Серед звільнених з російського полону — 18 жителів Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Серед інших, з російського полону повернули 21-річного військовослужбовця із Запорізької області Віктора Вогнистого. У полон він потрапив з "Азовсталі" у травні 2022 року.

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