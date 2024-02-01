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У перший місяць року у Слов'янську народились 38 дітей
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У перший місяць року у Слов'янську народились 38 дітей

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У перший місяць року у Слов'янську народились 38 дітей
Ілюстративне фото: Getty Images

У січні у Слов'янську народились 38 дітей. Серед них — 17 хлопчиків та 21 дівчинка.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

Він зазначив, що також у січні у місті народилась одна двійня.

Народжуваність у Слов'янську у попередні місяці

У грудні у Слов'янську народились 43 дитини. Загалом за минулий 2023 рік в місті народились більше малюків, ніж у 2022-му.

У листопаді у місті народились 25 дітей. Серед них — 14 хлопчиків та 11 дівчат.

У жовтні у Слов'янську народились 44 дитини, серед них — 21 хлопчик та 23 дівчинки.

Протягом вересня також народилися 44 дитини. У серпні народилося 38 дітей: 19 хлопчиків та 19 дівчаток, у тому числі — дві двійні, у липні — 36 дітей: 27 хлопчиків та 9 дівчаток, у тому числі — одна двійня, у червні — 24 дитини: 15 хлопчиків і 9 дівчат.

У травні на світ з'явилися 21 дитина: 7 хлопчиків й 14 дівчаток, а у квітні — 29 немовлят: 13 хлопчиків та 16 дівчаток.

Загалом за пів року у Донецькій області народилися 567 дітей, серед них 318 дівчаток та 249 хлопчиків.

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