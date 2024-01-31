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Під час обміну військовополоненими 31 січня повернулися одинадцять жителів Харківщини
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Під час обміну військовополоненими 31 січня повернулися одинадцять жителів Харківщини

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обмін полоненими
Обмін військовополоненими 31 січня 2024 року. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Україна під час обміну полоненими 31 січня серед 207 людей повернула одинадцять військовослужбовців з Харківської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Звільнили з полону трьох жителів Харківського району, двох жителів Харкова, двох жителів Чугуївського району, а також одного бійця із міста Ізюма. Це чинні військовослужбовці, які проходять службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.

Оновлено. 11:39 1 лютого. В обладміністрації повідомили про ще трьох військових з Харківщини, яких звільнили з російського полону 31 січня. Загалом під час 50-го обміну полоненими до України повернули 11 жителів Харківської області.

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