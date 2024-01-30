На Харківщині пів місяця курсує перший в Україні пересувний аптечний пункт. Прямо з мікроавтобуса жителям сіл, в яких немає аптек, продають понад 1000 видів ліків. Частину з них видають безплатно або за невелику доплату за держпрограмою "Доступні ліки". Уряд дозволив створювати мобільні аптеки у 2023 році. Наприкінці січня фармацевти працювали у деокупованому селі Волохів Яр, де третина жителів — пенсіонери.

Мобільний аптечний пункт у Волоховому Яру на Харківщині: третина жителів — пенсіонери

У черзі по ліки стоять жителі деокупованого Волохового Яру на Харківщині. До села на дві години приїхав мобільний аптечний пункт. Пів місяця тому він запрацював на Харківщині — перший в Україні, за даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я. Його запустила приватна мережа аптек "911".

З 750 жителів Волохового Яру пенсіонерів — третина, говорить спеціалістка Волохово-Ярського старостату Дар’я Панченко.

"Дітей з них — понад 100, пенсіонерів — 250", — зазначає посадовиця.

Мобільний аптечний пункт у Волоховому Яру на Харківщині. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

За її словами, до повномасштабного вторгнення в селі працювала одна стаціонарна аптека. Її розграбували під час російської окупації в лютому 2022 року, і відтоді вона не відновила роботу, каже Панченко.

"Підприємці зазнали великих збитків. На даний час це неможливо. Тому для нас, для наших мешканців, це надзвичайно важливо, що люди можуть отримати ліки за державною програмою. Оскільки до найближчого райцентру 20 кілометрів, дуже велика проблема туди дібратися", — говорить представниця старостату.

Близько пів року у селі працює модульна амбулаторія, говорить Панченко.

"Там є мінімальний запас ліків. І першу допомогу надати там можуть — є медсестра, приїжджає сімейний лікар. У нас до повномасштабної війни була лікарня, але вона зруйнована внаслідок російської агресії", — каже спеціалістка старостату.

Більшість людей, переважно — пенсіонери, звертаються до амбулаторії із серцево-судинними захворюваннями, тиском, цукровим діабетом, суглобовими хворобами, розповідає медична сестра Наталія Пономаренко.

"У мене в модульній амбулаторії є тільки ті ліки, які видавали гуманітарні фонди. Їх було багато, зараз уже менше. І є ліки, які виписуємо за програмою "Доступні ліки". Не в усіх випадках ми можемо запропонувати необхідні ліки. Ліків проти серцевих хвороб у мене немає. Взагалі є від цукрового діабету, від тиску, дитячі антибіотики, для дорослих закінчилися", — каже Пономаренко.

Медична сестра модульної амбулаторії Наталія Пономаренко. Фото: Суспільне Харків

Інсульт під час окупації: як жителька Волохового Яру вижила без ліків у селі

Місцеву жительку Зінаїду Шульц під час російської окупації схопив інсульт.

"Під час окупації ми не вилазили з погреба, і вода там була, і туалет, і їсти туди брали. Воно як гахне, гахне! І що? Схопив інсульт", — розповідає Зінаїда.

Знайомий водій відвіз тоді жінку до лікарні у Шевченкове, де вона провела 10 днів.

"А грошей-то нема, аптеки-то нема. Там, у Шевченковому, брали. У чоловіка пенсія була на картці. Так він з картки знімав і возив мені туди таблетки. А заразом і їсти привозив. Сидів зі мною, а тоді назад у Волохів Яр повертався", — розповідає Зінаїда.

Зінаїду Шульц пережила інсульт під час окупації Волохового Яру. Фото: Суспільне Харків

Нині жінка їздить купувати ліки у Балаклію, розташовану за 20 км від села.

"Ліків не було, через те, мабуть, і схопив інсульт. Мені ж треба було ставити крапельницю в березні 2022 року, а чорти занесли сюди росіян. Не поставила крапельницю — і по всьому. У мене до того був інсульт, а цей вже був другий. У селі б зробили аптеку — купив, випив і пішов", — говорить Зінаїда.

Валентина Коломієць працює в місцевому старостаті. Жінка забрала ліки для п’ятьох пенсіонерів.

"Їм далеко йти. У нас велика протяжність села. І вони не можуть прийти, дають рецепти, а ми отримуємо. Усі ж просять. Ми набираємо і потім будемо ще й розносити їм по домах. Вони ж у нас старенькі, більшості — за 80 років", — каже Коломієць.

Валентина Коломієць з місцевого старостату взяла ліки для п'ятьох пенсіонерів. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Держпрограма "Доступні ліки" у мобільному аптечному пункті на Харківщині

В аптечному пункті є понад 1000 видів медикаментів. Частину з них пенсіонерам відпускають за державною програмою "Доступні ліки" — безплатно або з доплатою.

"Мобільний аптечний пункт — це аптека на колесах. Проєкт розроблено для того, щоб охопити таке населення області, яке позбавлене можливості дістатися до інших населених пунктів, де є стаціонарні аптеки. Також ми охоплюємо нашим маршрутом деокуповані території", — говорить керівниця проєкту Ольга Орач.

Для хворих на діабет інсулін зберігають у холодильнику — напругу забезпечує генератор, пояснює фармацевтка Зінаїда Чунту.

"Холодильник — для інсуліну. Йому потрібен спеціальний температурний режим — від +2 до +8 градусів. Від звичайної стаціонарної аптеки ця відрізняється тільки розміром — вона менша. Що в нас закінчується, те ми поповнюємо, щоб на ранок було з собою все необхідне. Ми їдемо в офіс, на базу, залежно від потреб", — говорить фармацевтка.

Фармацевтка Зінаїда Чунту. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Маршрут мобільної аптеки охоплює 80 населених пунктів Харківщини — у Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському, Куп’янському і Харківському районах, де немає аптек.

"З місцевою владою ми щотижня узгоджуємо маршрут, вони знають, де найбільша потреба в ліках. Також через обласну військову адміністрацію ми зв’язуємося з сімейними лікарями, з амбулаторіями по області. На сьогодні наш мобільний пункт повністю забезпечений асортиментом за програмою "Доступні ліки", на всі 100%", — говорить керівниця проєкту Ольга Орач.

Керівниця першого мобільного аптечного пункту на Харківщині Ольга Орач. Фото: Суспільне Харків

"В Ізюмі в нас є стаціонарні аптеки. Але є населені пункти поблизу міста, де немає доступу ліків, бо немає транспорту зв’язку з містом. Тому ми туди теж направляємо наш пункт", — додає Орач.

Наприкінці січня пересувна аптека також була у Куп'янському районі.

"Досить близько до лінії зіткнення. Було чути вибухи. Відкриття в нас було в Прудянці, також близько до кордону. Потім були Грушуваха, Цупівка — теж близько до кордону. Тобто ми й такі місця відвідуємо, не більшою мірою, але вони є в нашому маршруті", — зазначає керівниця проєкту.

Перший мобільний аптечний пункт на Харківщині. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Нині райони об’їжджає один автомобіль, а через кілька тижнів планують запустити ще один, каже Орач.

"Оскільки хотілося б не раз на три тижні відвідувати якийсь населений пункт, а хоча б два рази на місяць. І тому ми зараз наш перший мобільний пункт трішки розвантажимо, таким чином населення буде максимально забезпечене", — говорить керівниця проєкту.

Коли запускали проєкт, не знали, як реагуватимуть люди, втім нині Орач впевнена в його необхідності.

"Бо багато хто за два роки вже дійсно має навички — хтось може сусіда чи родича попросити по ліки з’їздити, у когось, може, діти в місті живуть, де є аптека. І не те щоб ми здивовані, але люди аж плачуть і запитують: чому ви не приїхали раніше. Нам це приємно", — говорить Орач.

Перший мобільний аптечний пункт на Харківщині. Фото: МОЗ України

"Ми їм пояснюємо: це ж не просто захотіли, ліки завантажили й поїхали. По-перше, є постанова Кабміну, яка регулює таку діяльність. Є ліцензійні умови провадження діяльності аптечних закладів. Ще були доповнення минулого року. Тож поза законодавчим полем ми не мали права це робити", — пояснює керівниця проєкту.

За її словами, з весни планують запустити пересувні аптеки в інших областях України. За її словами, заявки на приїзд надходять від людей з Херсонської й Запорізької областей.

"Ми обговорюємо цю ідею з керівництвом, бачимо, що є потреба. Але питання в транспорті, у людях, які мають працювати в цьому пункті. Якщо беремо Харківщину, то нам простіше, як місцевим, а якщо говорити про інші області, то нам потрібно трішки більше часу, щоб усе прорахувати", — зазначила Орач.

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