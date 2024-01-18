Перша в Україні мобільна аптека запрацювала на Харківщині — МОЗ

У Харківській області почала працювати пересувна аптека — це перша мобільна аптека в Україні.

Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби як за рецептом, так і продавати безрецептурні препарати, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я 18 січня.

За її даними, проєкт має розв'язати питання доступності купівлі ліків в селах.

"Жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою "Доступні ліки", тобто безоплатно або з невеликою доплатою. У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", — сказано у повідомленні.

Перша в Україні мобільна аптека запрацювала на Харківщині, січень 2024 року. Фото: Міністерство охорони здоров'я

Перша в Україні мобільна аптека запрацювала на Харківщині, січень 2024 року. Фото: Міністерство охорони здоров'я

"У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата. У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря", — сказано у повідомленні.

Перша в Україні мобільна аптека запрацювала на Харківщині, січень 2024 року. Фото: Міністерство охорони здоров'я

Про те, що в Україні з'являться пересувні аптеки, повідомляли у серпні 2023 року.

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