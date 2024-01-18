Перша в Україні мобільна аптека запрацювала на Харківщині — МОЗ

У Харківській області почала працювати пересувна аптека — це перша мобільна аптека в Україні.
Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби як за рецептом, так і продавати безрецептурні препарати, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я 18 січня.
За її даними, проєкт має розв'язати питання доступності купівлі ліків в селах.
"Жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою "Доступні ліки", тобто безоплатно або з невеликою доплатою. У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", — сказано у повідомленні.
"У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. Зокрема, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата. У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря", — сказано у повідомленні.
Про те, що в Україні з'являться пересувні аптеки, повідомляли у серпні 2023 року.
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