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Миколаївські руки в дії: волонтери виробляють сітки та одяг для військових
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Миколаївські руки в дії: волонтери виробляють сітки та одяг для військових

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Миколаївські волонтери виготовляють сітки, одяг, матраци та інше для захисників України. Допомагають завдяки донатам та небайдужим людям. Наразі у волонтерському центрі "Українські плетунії" працює 80 людей.

Про роботу волонтерів кореспондентам Суспільного розповіла керівниця волонтерського центру Наталя.

Волонтерський центр "Українські плетунії" почав свою роботу 26 лютого 2022 року. Допомогу відправляють військовим на різних напрямках фронту — південь та схід України. Під час роботи часто співають для підняття настрою.

Волонтерки плетуть сітки для ЗСУ.
Волонтерки плетуть сітки для ЗСУ. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Керівниця волонтерського центру каже, виготовляють майже все необхідне військовим. Перелік починається з матраців та балаклав і закінчується в’язаними шкарпетками.

"Основна маса робити в нас саме для хлопців на передовій. Це буде й одяг, балаклави, бафи, шапочки, рукавиці, підштанки, піджопники, костюми маскувальні, полотенця. Якщо для сну, це матраци, подушки, пледи. Тобто все що необхідно хлопцям", — говорить Наталія

Керівниця волонтерського центру Наталя.
Керівниця волонтерського центру Наталя. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Швачка Ірина приєдналася до волонтерського центру рік тому. Жінка каже, прийшла до центру аби допомогти плести сітки, але тоді треба були швачки. Востаннє до волонтерства жінка сиділа за швацькою машиною близько 20 років тому.

"Сьогодні я закінчила куртку чергову, тому що має бути хоч якийсь залишок, бо часто їм нема коли чекати. Вони забігли і їм терміново треба якісь розміри, якщо у мене цей розмір вибуває, то досить важко потім відсилати, з’ясовувати де вони знаходяться, не завжди вони можуть отримати наше доставлення. Тому має бути певний залишок", — розповідає швачка.

Волонтерка Ірина.
Волонтерка Ірина. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Ірина у волонтерському центрі працює по чотири години на день, зізнається, часто бере частину роботи додому. За один день жінка може виготовити 18 каверів для шоломів або дві-три куртки.

Речі, які роблять волонтери.
Речі, які роблять волонтери. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

У волонтерському центрі також продовжують виготовляти маскувальні сітки. Цим займається волонтерка Людмила.

"На початку війни коли був просто шок, треба було щось робити й побачила на Фейсбуці таку інформацію, що є волонтерський центр, який займається плетінням сіток, прийшла. Нас тоді було дуже-дуже багато", — говорить Людмила.

Волонтерка Людмила.
Волонтерка Людмила. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Допомагають волонтерському центру й за кордону. Керівниця волонтерського центру каже, що траулерні сітки їм відправили з Нідерландів.

"Це важкі траулерні сітки. Дякую велике, Крістоферу і рибалкам з Нідерландів, які прислали нам машину з цими сітками. Вони дуже міцні й добре підходять для танків та БТРів", — говорить Наталя.

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