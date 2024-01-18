У Києві перейменували ще 29 вулиць та скверів: перелік

У Києві перейменували 29 об'єктів в межах дерусифікації та з метою увіковічення українських героїв.
Про це повідомляє Київська міська рада.
"Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Більше місця російським наративам на карті столиці ніколи не буде", — сказав секретар міськради Володимир Бондаренко.
18 січня перейменували та присвоїли нові назви низці міських об'єктів.
Печерський район:
- вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова;
- скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;
- скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
- провулок Тропініна — провулок Анатолія Кудрицького;
- вулиця Отто Шмідта — вулиця Князя Володимира Мономаха;
- вулиця Академіка Туполєва — вулиця Мрії;
- частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) — вулиця Праведників.
Святошинський район:
- вулиця Григорія Онискевича — вулиця Павла Глазового;
- вулиця Анатолія Пантелькіна — вулиця Володимира Гапоненка;
- бульвар Кольцова — бульвар Миколи Руденка;
- вулиця Миколи Краснова — вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
- вулиця Спартаківська — вулиця Бахчисарайська;
- вулиця Огарьова — вулиця Олександра Оксанченка;
- вулиця Червонозаводська — вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
- вулиця Бажова — вулиця Сергія Набоки;
- вулиця Плеханова — вулиця Бориса Мартоса;
- вулиця Комбінатна — вулиця Дениса Рачінського;
- вулиця Петра Запорожця — вулиця Чорних Запорожців.
Солом'янський район:
- вулиця Бакуніна — вулиця Олега Афанаса;
- провулок Металістів — провулок Оксани Вороніної;
- вулиця Академіка Карпінського — вулиця Академіка Возіанова;
- провулок Федосєєва — провулок Мар'яна Гаденка;
- вулиця Сурикова — вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
- вулиця Верещагіна — вулицю Ворзельська.
Голосіївський район:
- вулиця Сєченова — вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
- безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";
- вулиця Тургенєва — вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
- вулиця Канальна — вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район:
- вулиця Єрмака — вулиця Михайла Гориня.
Що відомо про дерусифікацію і декомунізацію в Києві
Наприкінці квітня 2022 року Київська міська рада почала приймати пропозиції щодо перейменування міських об'єктів, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю. У запропонованому списку було 279 пунктів, зокрема вулиці, провулки, алеї, шосе, проспекти та станції метрополітену.
Київ став лідером серед українських міст за кількістю перейменованих вулиць і площ упродовж 2022 року.
У межах дерусифікації депутати Київради 18 травня 2023 року підтримали перейменування 23 вулиць, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Зокрема, у Києві відтепер є вулиці Рея Бредбері, Вінстона Черчилля, провулок Джорджа Орвелла.
У Києві створили мапу, де можна подивитись нові назви дерусифікованих вулиць та їхню історію. Близько 15% перейменувань пов'язані з українськими військовими, ще стільки ж з назвами місцевості. Найменший відсоток припадає на спортсменів і космонавтів.
У столиці 26 квітня 2022 року демонтували радянський монумент під Аркою дружби народів, саму арку перейменували. Тепер вона офіційно називається Арка Свободи українського народу.
1 серпня у Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб колишнього СРСР. Демонтаж та встановлення тризуба завершили до Дня Незалежності України.
Загалом у Києві демонтували понад 60 пам'ятних об'єктів, які пов'язані з історією та культурою РФ або СРСР.