У Києві перейменували ще 29 вулиць та скверів: перелік

У Києві перейменували 29 об'єктів в межах дерусифікації та з метою увіковічення українських героїв.

Про це повідомляє Київська міська рада.

"Ми виходимо на фінішну пряму і невдовзі буде остаточно завершено процес дерусифікації міських об'єктів. Більше місця російським наративам на карті столиці ніколи не буде", — сказав секретар міськради Володимир Бондаренко.

18 січня перейменували та присвоїли нові назви низці міських об'єктів.

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

провулок Тропініна — провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта — вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва — вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) — вулиця Праведників.

Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича — вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна — вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова — бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова — вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська — вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова — вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська — вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова — вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова — вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна — вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця — вулиця Чорних Запорожців.

Солом'янський район:

вулиця Бакуніна — вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів — провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського — вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва — провулок Мар'яна Гаденка;

вулиця Сурикова — вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

вулиця Верещагіна — вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

вулиця Сєченова — вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";

вулиця Тургенєва — вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

вулиця Канальна — вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

вулиця Єрмака — вулиця Михайла Гориня.

Що відомо про дерусифікацію і декомунізацію в Києві

Наприкінці квітня 2022 року Київська міська рада почала приймати пропозиції щодо перейменування міських об'єктів, які мають назви, пов'язані з Росією та Білоруссю. У запропонованому списку було 279 пунктів, зокрема вулиці, провулки, алеї, шосе, проспекти та станції метрополітену.

Київ став лідером серед українських міст за кількістю перейменованих вулиць і площ упродовж 2022 року.

У межах дерусифікації депутати Київради 18 травня 2023 року підтримали перейменування 23 вулиць, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Зокрема, у Києві відтепер є вулиці Рея Бредбері, Вінстона Черчилля, провулок Джорджа Орвелла.

У Києві створили мапу, де можна подивитись нові назви дерусифікованих вулиць та їхню історію. Близько 15% перейменувань пов'язані з українськими військовими, ще стільки ж з назвами місцевості. Найменший відсоток припадає на спортсменів і космонавтів.

У столиці 26 квітня 2022 року демонтували радянський монумент під Аркою дружби народів, саму арку перейменували. Тепер вона офіційно називається Арка Свободи українського народу.

1 серпня у Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб колишнього СРСР. Демонтаж та встановлення тризуба завершили до Дня Незалежності України.

Загалом у Києві демонтували понад 60 пам'ятних об'єктів, які пов'язані з історією та культурою РФ або СРСР.