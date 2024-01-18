Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що найближчими тижнями планується зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для обговорення виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль нагадав, що 1 лютого відбудеться саміт Європейської ради під час якого Україна розраховує на позитивне рішення щодо фінансової підтримки у розмірі 50 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility.

Як пояснив очільник уряду, вищезгадана програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

За словами посадовця, Кабмін сформував драфт плану й бачення процесу та отримав від Єврокомісії коментарі, які вже опрацьовує.

"Найближчими тижнями також плануємо зустріч з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити нагальні питання і зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility", — зазначив Шмигаль.

Що відомо про 50 мільярдів євро від ЄС для України

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для покриття витрат на наступні 4 роки, частина з яких піде на фінансову підтримку України у 50 мільярдів євро.

3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду — нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на період від 2024 по 2027 рік.

30 листопада європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган розповів, що ЄС узгодив пакет фіндопомоги для України на 50 мільярдів євро.

Раніше Euractiv з посиланням на джерела писало, що Європейський союз пообіцяв виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги, незалежно від того, якими будуть остаточні умови, не пізніше березня 2024 року.