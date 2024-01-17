Після двосторонніх переговорів у Будапешті прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що погоджується з позицією глави уряду Угорщини Віктора Орбана, що Європейський Союз не повинен фінансувати запланований пакет допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро зі спільного бюджету блоку. Він також повторив заяви Орбана, що війна в Україні не може бути вирішена військовими засобами.

Про це пише Washington Post за підсумками зустрічі Орбана і Фіцо у вівторок, 16 січня.

"Ми дуже уважно вислухали пропозиції, які прем'єр-міністр (Орбан — ред.) висунув щодо перегляду бюджету і допомоги Україні, і я повторюю, що ми вважаємо їх раціональними і розумними", — сказав Фіцо.

Фіцо заявив, що підтримує рекомендацію Орбана розділити фінансування на чотири частини, які можуть бути переглянуті і, можливо, заблоковані щороку.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами 1 лютого в Брюсселі, де ми з повним розумінням спостерігатимемо за вашою законною боротьбою за те, що ви розпочали на останній Європейській Раді", — сказав Фіцо Орбану.

Фіцо послався на замороження Євросоюзом коштів для Угорщини як на виправдання протидії Орбана фінансуванню України з боку ЄС.

"Вони не можуть очікувати, що країна, з якої були виведені кошти, дасть гроші іншій країні. Це просто неможливо. Це не чесно, це не справедливо", — сказав Фіцо.

Орбан, у свою чергу, заявив, що допомагати Україні слід “без шкоди для бюджету ЄС".

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, а я вважаю, що ми повинні це зробити ... ми повинні зробити це без шкоди для бюджету ЄС", — заявив Орбан.

Як пише видання, заяви Фіцо з'явилися в той час, коли ЄС намагається врятувати пакет фінансування для України, який Орбан заблокував у грудні 2023 року. Це обурило багатьох лідерів блоку, які прагнули забезпечити Україні стабільний грошовий потік протягом наступних чотирьох років. Фіцо, чия партія перемогла на вересневих виборах, розглядається як потенційний союзник Орбана в його давніх суперечках з ЄС.

Для прийняття рішень, що впливають на бюджет ЄС, необхідна одностайність, і Орбан був єдиним з 27 лідерів блоку, хто проголосував проти фінансування.

Очікується, що лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати укласти угоду щодо фінансового пакету, але право вето Орбана залишається фактором.

Блок відмовив Будапешту в мільярдному фінансуванні через занепокоєння тим, що уряд Орбана наступає на незалежність судової влади, свободу ЗМІ та права ЛГБТК+-спільноти. Деякі критики Орбана в ЄС вважають, що він використав своє право вето на допомогу Україні як важіль для отримання доступу до заморожених коштів, пише видання.

Минулого тижня міжкоаліційна група зі 120 законодавців ЄС підписала петицію, в якій закликала позбавити Угорщину права голосу при прийнятті рішень в рамках блоку, стверджуючи, що Орбан неодноразово порушував цінності ЄС, підриваючи демократичні інститути з моменту свого вступу на посаду в 2010 році.

Політика Угорщини щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від Євросоюзу. Про це він повідомив на платформі Х після першого дня саміту ЄС у Брюсселі.

Після того, як Угорщина зірвала угоду Європейського Союзу про виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС, лідери ЄС вирішили повернутися до обговорення цього питання в січні, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС. Відповідне рішення було погоджене у Брюсселі під час саміту Євросоюзу. До цього Віктор Орбан казав, що Угорщина не підтримує Україну зі вступом ві ЄС і під час засідання покинув засідання.

Часто Угорщина виступає проти запровадження європейських санкцій проти Росії.