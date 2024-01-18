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Річниця авіакатастрофи у Броварах: сторони вивчають матеріали розслідування — ДБР
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Річниця авіакатастрофи у Броварах: сторони вивчають матеріали розслідування — ДБР

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Авіакатастрофа у Броварах
Місце авіатрощі гелікоптера з командуванням МВС на борту біля дитячого садка, Бровари, 18 січня 2023. Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Сьогодні, 18 січня, минає рік від дня авіакатастрофи гелікоптера у Броварах на Київщині, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Матеріали розслідування трагедії складають 163 томи. Потерпілі, підозрювані та їхні представники нині вивчають матеріали справи.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" повідомила речниця Державного бюро розслідування Тетяна Сапьян.

"Саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том – це десь 250 сторінок. Для ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час. Але у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду", – сказала Тетяна Сапьян.

Вона нагадала, що ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах наприкінці 2023 року. Підозру оголосили п'ятьом посадовцям Державної служби з надзвичайних ситуацій, які могли порушити правила безпеки польотів.

Тетяна Сапьян зауважила, що під час розслідування трагедії провели десятки експертиз, допитали всіх свідків, провели слідчі експерименти.

"Похвилинно відновлено день аварії. До роботи також долучалися іноземні експерти й представники французької компанії-виробника гелікоптера", – зазначила Сап'ян.

Що відомо про падіння гелікоптера у Броварах

18 січня 2023 року в Броварах на Київщині впав гелікоптер. Внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС — міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 31 людина, з них — 13 дітей. Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи.

В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи.Йдеться про порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

"Чорну скриньку", знайдену на місці падіння гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали передали слідству, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Після авіакатастрофи у Броварах в МВС заборонили всім керівникам користуватися під час воєнного стану авіаційним транспортом – гелікоптерами та літаками.

Наприкінці липня Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що у розслідуванні причин аварії гелікоптера у Броварах зібрані всі технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Попередньо, версії про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердились.

У серпні ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. А у листопаді в ДБР повідомили, що завершено досудове розслідування.

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