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Жителя Костянтинівки засудили на 6 років за публікацію даних про ЗСУ
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Жителя Костянтинівки засудили на 6 років за публікацію даних про ЗСУ

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Жителя Костянтинівки засудили на 6 років за публікацію даних про ЗСУ
Фото: Pexels

Жителю Костянтинівки дали 6 з половиною років в'язниці за публікацію даних про розміщення блокпостів, техніки та військовослужбовців ЗСУ у місті.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У червні 2022 року проросійськи налаштований чоловік через мобільний додаток "Telegram" надсилав текстові повідомлення про військовослужбовців ЗСУ, які дислокувались у Костянтинівці", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, місцевий житель був невдоволений тим, що на околицях міста знаходяться військові і передавав дані про їх переміщення та місця розміщення військової техніки, а також блокпостів.

Чоловіка затримали і засудили до 6 років й 6 місяців позбавлення волі за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про розташування ЗСУ).

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