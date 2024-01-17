Російські окупанти на сході перемістили всі свої зусилля з Куп'янського напрямку на Лиманський. За минулу добу Сили оборони там відбили 28 російських штурмів, в яких окупанти втратили понад 200 військових та близько 50 одиниць техніки.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

"Противник змінює свої акценти, змінює напрямки, куди він атакує. Нещодавно найгарячішим був Куп'янський напрямок, населений пункт Синківка. Але у порівнянні з учорашнім днем ворог активних дій не породив. Натомість змістився південніше, це напрямок Лиманський", — повідомив Володимир Фітьо.

Він зазначив, що в районі Макіївки, Тернів, Білогорівки та Григорівки українські військові відбили 28 штурмів російських окупантів.

Армія РФ на Лиманському напрямку застосувала 37 дронів-камікадзе та завдала 439 ударів з артилерії.

Українські військові, за даними речника, знищили 213 військових РФ та 47 одиниць техніки, зокрема два танки, два БТР-80, три БМП-2 та МТ-ЛБ.

За словами Фітьо, під час штурмів російські окупанти успіхів не мали.

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