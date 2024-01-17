Війська РФ обстріляли Ромашкове на Херсонщині, поранена жінка

Російські військові вдень 17 січня 2024 року обстріляли Ромашкове Білозерської громади Херсонської області. Поранена жінка.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок російських ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, а також автомобіль. Горіло гаражне приміщення та автомобіль, загоряння ліквідували, йдеться у повідомленні.

Поранена 81-річна місцева жителька. У неї – вибухова травма та контузія. Їй надали меддопомогу на місці.

Російська армія вдень 17 січня 2024 року вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: жінка та двоє чоловіків.

Через обстріли російською армією Херсона вдень 17 січня 2024 року загинула одна людина, є поранені.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія 17 січня 2024 року близько 11:30 з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Військові РФ кілька разів завдали ударів по Дніпровському району обласного центру. Внаслідок цього у місті виникли перебої з електрикою.

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