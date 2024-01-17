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Армія РФ вдарила по Херсону. У місті перебої з електрикою
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Армія РФ вдарила по Херсону. У місті перебої з електрикою

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Херсон, вулиця, обстріли
Вулиця Херсона після обстрілів російських військ, січень 2024 р. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Російська армія 17 січня 2024 року близько 11:30 з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Військові РФ кілька разів завдали ударів по Дніпровському району обласного центру. Внаслідок цього у місті виникли перебої з електрикою, йдеться в повідомленні.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені троє людей. Армія РФ минулої доби 75 разів обстріляла територію області, з різних видів озброєння випустила понад 350 снарядів

Що відомо про обстріли Херсонщини 16 січня 2024 року

На Херсонському напрямку російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон, Антонівку, Дніпровське та Тягинку.

Російські війська обстріляли Дніпровське на Херсонщині, поцілили в житловий будинок. Військовослужбовці РФ атакували рятувальників, які приїхали гасити пожежу. Загоряння вдалось ліквідувати.

Військові РФ атакували житловий будинок у Білозерці Херсонської області. У 44-річного чоловіка діагностували вибухову травму та поранення ноги.

Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Постраждали чоловік та жінка. З уламковими пораненнями їх доправили до лікарні.

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