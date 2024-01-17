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Війська РФ атакували Берислав на Херсонщині: постраждали троє людей
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Війська РФ атакували Берислав на Херсонщині: постраждали троє людей

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Херсонщина, обстріли, руйнування
Зруйновані обстрілами РФ будинки у Бериславі, Херсонщина, січень 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Російська армія вдень 17 січня 2024 року вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: жінка та двоє чоловіків.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, подружжя знаходилося у власному будинку під час російської атаки. У 60-річної жінки та 62-річного чоловіка вибухова травма та поранення голови.

Також вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік. Усім надали медичну допомогу, йдеться у повідомленні.

За даними Херсонської обласної прокуратури. Двоє чоловіків та жінка постраждали через вибух російського дрона, який влучив у приватний будинок.

Через обстріли РФ пошкоджені також житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.

Через обстріли російською армією Херсона вдень 17 січня 2024 року загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія 17 січня 2024 року близько 11:30 з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Військові РФ кілька разів завдали ударів по Дніпровському району обласного центру. Внаслідок цього у місті виникли перебої з електрикою.

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