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Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина, є поранені
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Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина, є поранені

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Херсон, обстріли, пошкоджений будинок, багатоповерхівка
Багатоповерхівка у Херсоні після російського обстрілу, січень 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Через обстріли російською армією Херсона вдень 17 січня 2024 року загинула одна людина, є поранені.

Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Війська РФ кілька разів атакували Дніпровський район обласного центру. Внаслідок влучань виникла щонайменше одна пожежа. Дані попередні, інформацію уточнюють, йдеться в повідомленні.

Згодом в МВА уточнили, що через російський обстріл загинув 37-річний чоловік, який на момент атаки армії РФ перебував на вулиці.

Як повідомила у Telegram ДСНС України, російський снаряд влучив в гаражне приміщення в одному з мікрорайонів Херсону. Загорівся легковий автомобіль та гараж. На місці пожежі виявили загиблу людину.

Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок чергового обстрілу РФ поранена 71-річна херсонка, яка знаходилася у будівлі. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя та голови.

Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія 17 січня 2024 року близько 11:30 з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Військові РФ кілька разів завдали ударів по Дніпровському району обласного центру. Внаслідок цього у місті виникли перебої з електрикою.

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