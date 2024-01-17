Єврокомісія у середу, 17 січня, підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, минулого року, аби підготуватися до цього процесу, Україна провела селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС. І визначила ще майже 2,8 тисячі актів, які підлягають подальшій імплементації.

“Уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського. Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі”, — написав Шмигаль.

Він також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за постійну координацію та підтримку України на шляху до вступу в ЄС.

Як заявила на брифінгу в Брюсселі у середу, 17 січня, речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України.

"Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні", – сказала Пісонеро.

За її словами, зараз Єврокомісія оцінює останні заходи, схвалені Верховною радою, щоб Україна могла розпочати переговори про вступ з ЄС.

Переговорна рамка визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла Захід від послаблення підтримки України.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказалапрезидентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.