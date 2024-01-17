З нервовими розладами й загостренням хронічних хвороб після стресу від гучних звуків, зокрема сигналу повітряної тривоги, постійно привозять собак до Хмельницької міської ветлікарні.

Про це Суспільне Хмельницький розповів лікар Микола Яценко.

Красилівчанин Денис розповів лікарю ветеринарної медицини Миколі Яценкові про реакцію свого домашнього улюбленця Цезаря — тримісячного щеняти породи коргі — на сигнал повітряної тривоги: "Починає скулити, я підходжу, починаю гладити її. Тобто, все одно вона відчуває якісь переживання під час тривоги. Цуценя заспокоюється біля мене і звикає до гучних звуків".

Красилівчанин Денис привів на огляд до ветеринара свою собаку, січень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Сигнал про небезпеку може викликати в собаки стрес, говорить ветеринар, і, як наслідок — хворобу: "Якщо це тварина, наприклад, уже у віці, 10-12 років, то можуть загострюватися якісь хронічні проблеми з підшлунковою залозою, можуть бути хронічні проблеми з ендокринопатіями: цукровий діабет, або діабетичний кетоацидоз".

До Хмельницької міської ветлікарні, зі слів Миколи Яценка, постійно звертаються власники собак з проявами стресу від звуків вибухів чи повітряної тривоги. Каже, головна ознака — зміна в поведінці улюбленця.

"Коли власник приходить додому, тварина має його зустрічати, а тут він пригнічений. Раніше ви гуляли з ним 1 км, і все було добре. Зараз тварина виходить із двору, боїться шурхоту, реагує. Раніше він був контактний до тварин, зараз він реагує не так уже на тварин, або агресивність проявляє, або апатію. Це — перші дзвінки, на які слід звернути увагу", — пояснив ветеринар.

Інспекторка кінологічного центру з підопічним — однорічним собакою породи бельгійська вівчарка, січень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Інспекторка кінологічного центру Головного управління Нацполіції в області Інна Герасімова говорить, що робити, коли сигнал повітряної тривоги застав собаку під час прогулянки: "Якщо почалася повітряна тривога і собака хвилюється, то потрібно дати їй улюблену іграшку, пристебнути на повідець, та спробувати її заспокоїти, погладити, максимально намагатися відволікати від цього звуку".

Підопічний кінологині — однорічний Ірбіс породи бельгійська вівчарка малінуа. Собака гучні звуки сприймає спокійно, навчався цього змалечку разом з іншими службовими собаками, розповіла кінологиня. Загалом, каже, домашні тварини гостро реагують на неприродній звук. Говорить, як поводитися з домашнім улюбленцем під час тривоги в приміщенні: "У жодному разі не потрібно собаку прив’язувати й залишати. Тому що вона внаслідок стресу буде намагатися втекти й може себе задушити".

Після оголошення сигналу про небезпеку, каже Інна Герасімова, необхідно перебувати з собакою в безпечному місці.

Брати тварин із собою до захисних споруд не можна, згідно з вимогами Міністерства внутрішніх справ 2018 року, каже виконавча директорка громадської організації "Подільська правова ліга", адвокатка Анастасія Площинська. З її слів, у цьому відомстві планують зміни: "Вони розробили зміни до наказу, з якими згідно з їх офіційної позиції планують скасувати заборону на перебування тварин в укритті".

Під час сигналу повітряна тривога сами тварин залишати не варто, січень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Поки заборона перебування з тваринами в укритті не скасована, каже Анастасія Площинська, людям варто насамперед керуватися здоровим глуздом: "У нашій державі є режим воєнного стану, і досить часто люди, які мають вразливий статус, це — малолітні, люди з інвалідністю, можуть бути люди похилого віку, і особи, які не допускають таких людей в укриття з твариною чи без тварини, керуючись виключно вимогами, вони можуть понести відповідальність".

Це — відповідальність за залишення в небезпеці, каже Анастасія Площинська. З її слів, за допуском тварин в укриття йдуть вимоги до них, зокрема, наявність щеплення і тривожної валізки. Що в ній має бути розповіла кінологиня Інна Герасімова.

"Обов’язково потрібно, щоб була їжа, водичка, мисочка, з якої можна буде її напоїти, улюблена іграшка, амуніція, це — повідець, нашийник, може бути шлея, та аптечка", — каже Інна Герасімова.

Також, каже кінологиня, туди варто покласти гігієнічні пелюшки або пакети.

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