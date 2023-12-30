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Російські військові обстріляли Авдіївку та село Прогрес на Донеччині — загинули двоє жінок
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Російські військові обстріляли Авдіївку та село Прогрес на Донеччині — загинули двоє жінок

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Російські військові обстріляли Авдіївку та село Прогрес на Донеччині — загинули двоє жінок
Авдіївка, Фото: Поліція Донецької області

30 грудня російські військові обстріляли Авдіївку та село Прогрес, що у Покровському районі Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє жінок.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

"Російські війська ракетами обстріляли Авдіївку. Боєприпас влучив у город неподалік будинку 76-річної жінки, вона загинула на подвір'ї від осколкових ран. В селі Прогрес під час обстрілу загинула 73-річна жінка, яка була вдома", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Обстріли, зазначили, в прокуратурі, розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ч. ч.1, 2ст. 438 КК України).

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