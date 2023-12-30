Вибухи у Харкові: РФ поцілила у центр міста, є влучання в житловий будинок

Внаслідок ударів РФ по Харкову ввечері 30 грудня є пошкодження цивільної інфраструктури у центрі міста.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти нанесли понад шість ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", — сказано у повідомленні.
Є влучання у житловий будинок у центрі Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. На місці працюють швидкі, які забирають поранених. Їхня кількість встановлюється.
Влучання у житловий будинок у центрі Харкова підтвердив міський голова Ігор Терехов. За його словами, там виникла пожежа, є руйнування. Інформацію про поранених уточнюють. Також Терехов зазначив, що є руйнування цивільної інфраструктури.
Що відомо про вибухи у Харкові 30 грудня
У Харкові під час повітряної тривоги, яку оголосили о 18:55, пролунали до шести вибухів. Перший пролунав о 18:59. Останній — о 19:03.
29 грудня РФ била по Харкову ракетами С-300, "Іскандер-М" та типу "Х". Слідчі нарахували 22 місця влучання. Троє людей загинули, 13 — поранені.
Щонайменше 20 людей зазнали поранень внаслідок ударів по Харкову. Дані на 21:36 повідомила пресслужба облпрокуратури. За її інформацією, серед поранених двоє дітей — їм 14 та 16 років.
Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ.
У Харкові зафіксували влучання поблизу житлової багатоповерхівки на вулиці Гіршмана 30 грудня. Внаслідок удару у будинку обвалилися балкони та розбиті вікна, у дворі загорілися автівки.
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