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Вибухи у Харкові: РФ поцілила у центр міста, є влучання в житловий будинок
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Вибухи у Харкові: РФ поцілила у центр міста, є влучання в житловий будинок

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Вибухи у Харкові: РФ поцілила у центр міста, є влучання в житловий будинок
Внаслідок влучання поблизу житлового будинку у Харкові сталася пожежа. 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Внаслідок ударів РФ по Харкову ввечері 30 грудня є пошкодження цивільної інфраструктури у центрі міста.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти нанесли понад шість ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", — сказано у повідомленні.

Є влучання у житловий будинок у центрі Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. На місці працюють швидкі, які забирають поранених. Їхня кількість встановлюється.

Влучання у житловий будинок у центрі Харкова підтвердив міський голова Ігор Терехов. За його словами, там виникла пожежа, є руйнування. Інформацію про поранених уточнюють. Також Терехов зазначив, що є руйнування цивільної інфраструктури.

Що відомо про вибухи у Харкові 30 грудня

У Харкові під час повітряної тривоги, яку оголосили о 18:55, пролунали до шести вибухів. Перший пролунав о 18:59. Останній — о 19:03.

29 грудня РФ била по Харкову ракетами С-300, "Іскандер-М" та типу "Х". Слідчі нарахували 22 місця влучання. Троє людей загинули, 13 — поранені.

Щонайменше 20 людей зазнали поранень внаслідок ударів по Харкову. Дані на 21:36 повідомила пресслужба облпрокуратури. За її інформацією, серед поранених двоє дітей — їм 14 та 16 років.

Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ.

У Харкові зафіксували влучання поблизу житлової багатоповерхівки на вулиці Гіршмана 30 грудня. Внаслідок удару у будинку обвалилися балкони та розбиті вікна, у дворі загорілися автівки.

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