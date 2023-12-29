Вибухи пролунали у Харкові 30 грудня: російська армія завдала ударів

Вибухи пролунали у Харкові 30 грудня. У Харкові та області оголошена повітряна тривога о 18:55.

Внаслідок ударів РФ є влучання по цивільній будівлі, ударів завдали по центру Харкова, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Пошкоджений готель Kharkiv Palace внаслідок удару РФ, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Перший вибух у місті чули о 18:59, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків. Чули щонайменше шість вибухів.

Удари по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов закликав перебувати в укриттях.

Поліція Харківщини нагадує, що про місця влучань, поранених та руйнування слід повідомляти на лінію "102".

Доповнено 19:30. На час вибухів у Харкові тимчасово зупинили потяги в метро. Це зробили превентивно, щоб не довелося виводити пасажирів з тунелів, якби не вистачало напруги. Нині метрополітен працює у штатному режимі, сказав Суспільному речник підприємства Олексій Бітнер.

Доповнено 19:40. Є влучання у житловий будинок у центрі Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. На місці працюють швидкі, які забирають поранених. Кількість встановлюється.

Пошкоджений житловий будинок внаслідок ударів РФ, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Доповнено 20:00. Вісьмох людей ушпиталили внаслідок ударів РФ по Харкову: четверо з них у середньому стані тяжкості, решта мають легкі поранення, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів.

Доповнено 20:05. З однієї з цивільних будівель у центрі Харкова, в яку було влучання РФ, медики забрали двох поранених, повідомив Суспільному директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. На 20:05 інформації про загиблих немає.

Наслідки ударів по Харкову, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Доповнено 20:27. Кількість поранених збільшилася до 14, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, ушпиталили п'ятьох людей. На цей час загиблих немає.

Доповнено 20:38. Кількість поранених збільшилася до 16, повідомив Ігор Терехов. Вісім людей госпіталізували внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив дані на 20:33 керівник ОВА Синєгубов. За його даними, серед поранених у житловому будинку 16-річний чоловік, він має уламкове поранення, перебуває у середньому стані тяжкості.

За даними очільника прокуратури Харківщини, Олександра Фільчакова, серед поранених – неповнолітня дитина, а також іноземець-журналіст.

Пошкоджений готель у центрі Харкова, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Доповнено 21:00. Один з ударів армія РФ завдала по будівлі дитячого садочка, розповів очільник ОВА Олег Синєгубов. Дитсадок повністю зруйнований. Поруч житлові будинки пошкоджені від вибухової хвилі.

Доповнено 21:05. Поранений журналіст — з Великої Британії, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини. Рятувальники надали домедичну допомогу сімом людям, з пошкодженого будинку евакуювали вісім людей.

Після ударів по Харкову зайнялися пожежі, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Доповнено 21:36. 20 людей зазнали поранень внаслідок ударів по Харкову ввечері 30 грудня. Такі дані на 21:36 повідомила пресслужба облпрокуратури. За її інформацією, серед поранених двоє дітей — їм 14 та 16 років. Дев'ятьом людям допомогу надали на місці.

Доповнено 22:01. У Харкові зафіксували влучання поблизу житлової багатоповерхівки на вулиці Гіршмана 30 грудня. Внаслідок удару у будинку обвалилися балкони та розбиті вікна, у дворі загорілися автівки.

Доповнено 22:18. Кількість поранених на 22:18 збільшилася до 21 людини, повідомила пресслужба облпрокуратури.

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