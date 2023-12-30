Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ ввечері 30 грудня.

Про це повідомляє керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Російські військові з території Білгородської області завдали ракетного удару по центру Харкова, це ракети типу "С-300". Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований", — сказав керівник прокуратури.

"Також одна з ракет влучила по вулиці Гіршмана. Внаслідок цього ракетного удару поранені семеро цивільних людей, серед них – неповнолітня дитина, а також іноземець-журналіст", — повідомив Олександр Фільчаков.

Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

На 20:30 відомо про двох поранених у готелі у центрі Харкова, сказав Суспільному директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Один з них — іноземний журналіст. Має уламкові поранення грудної клітини. Також поранена жінка. Вони доправлені до лікарень.

Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Влучання у Kharkiv Palace прийшлося на 12 поверх, розказав Суспільному керівник ОВА Синєгубов. За його словами, після перших влучань люди встигли спуститися в укриття, тому лише двоє людей мають легкі поранення.

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Що відомо про вибухи у Харкові 30 грудня

У Харкові під час повітряної тривоги, яку оголосили о 18:55, пролунали до шести вибухів. Перший пролунав о 18:59. Останній — о 19:03.

Є влучання у житловий будинок у центрі Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. Влучання у житловий будинок у центрі Харкова підтвердив міський голова Ігор Терехов. За його словами, там виникла пожежа, є руйнування. Інформацію про поранених уточнюють. Також Терехов зазначив, що є руйнування цивільної інфраструктури.

Щонайменше 21 людина зазнала поранень внаслідок ударів по Харкову. Дані на 21:36 повідомила пресслужба облпрокуратури. За її інформацією, серед поранених двоє дітей — їм 14 та 16 років.

29 грудня РФ била по Харкову ракетами С-300, "Іскандер-М" та типу "Х". Слідчі нарахували 22 місця влучання. Троє людей загинули, 13 — поранені.

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