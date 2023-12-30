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Понад 20 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову 30 грудня
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Понад 20 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову 30 грудня

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Харків, поранені, удари РФ
Швидка забирає поранених внаслідок ударів по Харкову, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Внаслідок обстрілів у Харкові є поранені. Російські війська почали завдавати ударів о 18:59 30 грудня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

За її даними, на місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці.

Доповнено 20:00. Вісьмох людей ушпиталили внаслідок ударів РФ по Харкову: четверо з них у середньому стані тяжкості, решта мають легкі поранення, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту", — сказано у повідомленні.

Харків пелас
Пошкоджений внаслідок удару РФ готель Kharkiv Palace, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: Олександра Новосел / Суспільне Харків

Доповнено 20:11. З однієї з цивільних будівель у центрі Харкова, в яку було влучання РФ, медики забрали двох поранених, сказав Суспільне Харків директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

З житлового будинку, де також зафіксували удар, забрали кількох людей, які перебували під час вибухів поблизу будівлі, вони мають легкі поранення. На 20:05 інформації про загиблих немає, сказав Забашта.

Харків Гіршмана
Пошкоджений внаслідок ударів РФ будинок у Харкові. 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Доповнено 20:27. Кількість поранених збільшилася до 14, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, ушпиталили п'ятьох людей. На цей час загиблих немає.

Доповнено 20:38. Кількість поранених збільшилася до 16, повідомив Ігор Терехов. Вісім людей госпіталізували внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомив дані на 20:33 керівник ОВА Синєгубов. За його даними, серед поранених у житловому будинку 16-річний чоловік, він має уламкове поранення, перебуває у середньому стані тяжкості.

За даними очільника прокуратури Харківщини, Олександра Фільчакова, серед поранених – неповнолітня дитина, а також іноземець-журналіст.

Харків пелес
Руйнування у готелі Kharkiv Palace, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Доповнено 21:39. 20 людей зазнали поранень внаслідок ударів по Харкову ввечері 30 грудня, дані на 21:3 6 повідомила пресслужба облпрокуратури. За її інформацією, серед поранених двоє дітей — їм 14 та 16 років. Дев'ятьом людям допомогу надали на місці.

Доповнено 22:03. Внаслідок ударів по Харкову одна з поранених перебуває у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, загалом поранених 19, десятьох з них ушпиталили.

Доповнено 22:18. Кількість поранених на 22:18 збільшилася до 21 людини, повідомила пресслужба облпрокуратури.

Доповнено 23:44. Кількість поранених внаслідок ударів по Харкову на зросла до 22 людей, повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Доповнено 23:57. 26 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову, повідомили дані у пресслужбі облпрокуратури.

Що відомо про вибухи у Харкові 30 грудня

У Харкові під час повітряної тривоги, яку оголосили о 18:55, пролунали до шести вибухів. Перший пролунав о 18:59. Останній — о 19:03.

29 грудня РФ била по Харкову ракетами С-300, "Іскандер-М" та типу "Х". Слідчі нарахували 22 місця влучання. Троє людей загинули, 13 — поранені.

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