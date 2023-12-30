РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото

У Харкові зафіксували влучання поблизу житлової багатоповерхівки на вулиці Гіршмана 30 грудня — у місті чуди шість вибухів.

За даними кореспондента Суспільне Харків, РФ влучила у близько 20 м від будівлі.

Внаслідок удару у будинку обвалилися балкони та розбиті вікна, у дворі загорілися автівки.

Гілку від різдвяного вінка після ударів по Харкову з землі підняла жителька пошкодженого будинку Ірина Никитіна.

"Це у когось ялиночка була. Ось такий в нас новий рік. Чорні душі. Просто чорні душі. Адже по житлових кварталах бомблять. Як це можливо?", — говорить харків'янка.

Ірина сказала, що її квартира пошкоджена та переживає, що під уламками може бути її кіт. Під час удару РФ вона вийшла до крамниці поруч.

"Моя велика вдача. Я чула цей удар, світло. Зрозуміла, що десь поруч вибухнуло. Потім пішла подивитися, а половини нашого будинку немає", — каже Ірина Никитіна.

РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана. У дворі загорілися авто, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана. У дворі загорілися авто, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана, 30 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Що відомо про вибухи у Харкові 30 грудня

У Харкові під час повітряної тривоги, яку оголосили о 18:55, пролунали до шести вибухів. Перший пролунав о 18:59. Останній — о 19:03.

Щонайменше 26 людей зазнали поранень внаслідок ракетних ударів по Харкову. Серед них двоє дітей — 14 та 16 років. Також поранення в готелі отримав іноземний журналіст.

Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ.

За даними поліції Харківщини, у місті пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, лікарні, будівля готелю, дитячий садок, торговельні приміщення, газопровід та автомобілі.

29 грудня РФ била по Харкову ракетами С-300, "Іскандер-М" та типу "Х". Слідчі нарахували 22 місця влучання. Троє людей загинули, 13 — поранені.

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